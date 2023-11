Luis Carrión celebró el pase de los suyos en la Copa del Rey en un partido que vivió varias fases durante los 120 minutos de emoción en Manresa.

Lectura del partido. “Ha sido un partido difícil, en el que empezamos bien, con el gol y dominando. Ofensivamente nos ha costado después, tras el empate de ellos. Llegamos mucho por fuera y con centros, pero sin suerte, pero al final hemos logrado el pase”.

Dos partes muy diferentes. “En la segunda parte ellos estaban muy bien trabajados y saliendo a la contra. Teníamos más espacios por fuera que por dentro, lo habían trabajado así. Tratamos de generar superioridad, hicimos algunas jugadas buenas, un gol anulado, pero sin tanta claridad”.

Buen rival. No ha sido sencillo, lo sabía, porque ellos están haciendo las cosas bien. Tienen un bloque bueno, me gusta lo que he visto, quieren tener el balón. El partido se puso muy bien al principio, pero luego estuvimos peor. El partido estuvo igualado, nosotros con dominio. Hay una contra que casi marcan gol, ellos. Quizás teníamos que haber sido más directos, hemos tenido jucho balón pero nos costó finalizar”.

Los menos habituales. “En general hemos estado bien, Masca muy bien con los goles,. Braat muy buen partido, también Sesé y Pomares. Han hecho bien las cosas los jugadores con menos minutos”.

Estudio de penaltis. “Mauro (entrenador de porteros) estaba en eso, a Braat les pasó sus lanzadores estos días, pero luego en una tanda es todo muy diferente, lo teníamos estudiado”.