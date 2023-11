Santi Cazorla fue el protagonista de la mañana en El Requexón al ser el jugador que acudió a la sala de prensa. El canterano del Oviedo acudió por primera vez a la cita con la prensa y habló de su estancia en el equipo y sus sensaciones sobre el terreno de juego, ahora que es importante en los planes de Carrión. “Solo puedo decir que estoy muy agradecido a los compañeros desde el primer día. Yo soy uno más y eso facilita mucho las cosas. Tenemos un grupo espectacular, ya me habían hablado de ello y ahora yo soy uno más. Ahí no soy una figura mediática para el club, soy uno más del vestuario y vengo a ayudar. Estoy disfrutando mucho, más incluso de lo esperado. El cariño que recibo es lo más importante que me voy a llevar de aquí, tanto en Oviedo como cuando voy fuera. Estoy disfrutando e intentando aportar todo lo que puedo”.

Además, Cazorla explicó qué espera de su futuro en el conjunto azul. Con contrato hasta el 30 de junio, la duda planea sobre si la experiencia en el club de sus amores finalizará esta temporada o habrá más capítulos. Él no cierra la puerta a ningún camino. “Yo lo que hago es plantearme todo día a día, no voy más allá. El final de mi carrera está cada día más cerca, eso lo sé, pero mientras yo me encuentre bien y el cuerpo respete, seguiré. Cuando llegue el 30 de junio veremos las circunstancias. No me planteo nada a largo plazo”, indicó el canterano.