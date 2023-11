Los futbolistas del Oviedo que más han sorprendido a Cazorla: "Costas, Colombatto, Bretones..."

Protagonista absoluto en cuanto al aspecto mediático, la llegada de Luis Carrión ha convertido a Cazorla en una pieza básica en los planes deportivos. Y él lleva las dos cosas con naturalidad. Se le ve disfrutar con su rol en el equipo, en el club del que es aficionado desde pequeño, y así lo transmite cada vez que tiene ocasión. La última vez ha sido en la sala de prensa de El Requexón, donde se convirtió ayer en el protagonista del Oviedo.

"Estoy disfrutando mucho, más incluso de lo esperado. El cariño que recibo es lo más importante que me voy a llevar de aquí, tanto en Oviedo como cuando voy fuera. Estoy disfrutando e intentando aportar todo lo que puedo", inició su intervención el canterano del club carbayón. "Solo puedo decir que estoy muy agradecido a los compañeros desde el primer día. Yo soy uno más y eso facilita mucho las cosas. Tenemos un grupo espectacular, ya me habían hablado de ello y ahora yo soy uno más. Ahí no soy una figura mediática para el club, soy uno más del vestuario y vengo a ayudar", añadió el internacional con España.

Además, Cazorla explicó qué espera de su futuro en el conjunto azul. Con contrato hasta el 30 de junio, la duda planea sobre si la experiencia en el club de sus amores finalizará esta temporada o habrá más capítulos. Él no cierra la puerta a ningún camino. "Yo lo que hago es plantearme todo día a día, no voy más allá. El final de mi carrera está cada día más cerca, eso lo sé, pero mientras yo me encuentre bien y el cuerpo respete, seguiré. Cuando llegue el 30 de junio veremos las circunstancias. No me planteo nada a largo plazo", indicó el canterano.

Faro del juego ofensivo cuando Carrión recurre a sus servicios y símbolo fuera, el canterano promete ir a más: "Tengo margen de mejora, está claro. Eso te lo da la competición. El otro día en Copa me encontré bien y cuando fui titular por primera vez contra el Alcorcón también. Cada día participo más y eso lo noto, me encuentro bien".

Por último, al futbolista se le pide que destaque a algún compañero que le haya sorprendido por su nivel en estos primeros meses. Cazorla dispara: "Me está llamando la atención el nivel de muchos de ellos. A la mayoría ya los conocía porque siempre he seguido al Oviedo, pero no es lo mismo estar en el día a día. David Costas me parece muy bueno, sobre todo porque tiene mucha personalidad y eso es lo diferente. Colombatto tiene un gran nivel y Abel Bretones cuenta con un futuro espectacular. Esperemos que sigan creciendo y nos ayuden".