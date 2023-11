Al Femenino le falta concretar: empate ante el Atleti C

El Oviedo Femenino no pudo pasar del empate sin goles ante el Atlético de Madrid C y, aunque la igualada supone recuperar la senda de los puntos tras la derrota de la semana pasada, es la primera vez en la temporada que el triunfo no se queda en San Claudio. Lo intentaron las de Andrea Suárez, dominadoras durante el choque, pero esta vez no acompañó la suerte ni el acierto a balón parado de otras ocasiones,

La entrenadora de las carbayonas optó en esta ocasión por un once formado por Sara; Gema Ginés, Iglesias, Corbacho, Rebeca; Crespo, Anina, Pali; Nerea, Sheila, Andrea. En la segunda mitad, ingresaron en el terreno de juego Abi Quiroz, Walsh, Efrl y Pradilla, pero fue insuficiente para dañar a la defensa colchonera, un equipo situado en la zona media de la clasificación del Grupo Norte de Segunda Federación Femenina.. Las azules pudieron llevarse el botín grande en el último suspiro. Se cumplía el minuto 92 cuando un buen servicio de Pradilla raso citó a Anina ante la meta colchonera. Pero la portera Salió valiente a ras de suelo para rechazar el intento de la azul. El Oviedo tampoco pudo aprovecharse del rechace y el partido quedó finiquitado con ese empate sin goles que no termina de llenar del todo a las azules. A pesar de no conquistar el triunfo, el Oviedo sigue en la zona alta. Las de Andrea Suárez son terceras, con 20 puntos en la mochila, 2 menos que el Madrid B, líder que hoy juega ante el Zaragoza a domicilio. El Balears, cuarto con un punto menos, también puede superar a las carbayonas si derrota hoy en su feudo al Bizkerre.