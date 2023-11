El Real Oviedo cuida su cantera global: estas son las escuelas que tiene por todo el mundo

El pasado verano. Samuel Chijindum Nnoshiri, un chico de 22 años nacido en Nigeria, potente extremo en el terreno de juego, firmaba un contrato con el Podbeskidzie Bilesko-Biala de la Segunda División polaca. Había sido captado por el Oviedo en su academia de Lagos, capital nigeriana, y formado en los últimos años en Asturias. En verano se le comunicó que no entraba en los planes y encontró acomodo en Polonia. Lo que podría parecer a simple vista un borrón en la labor de formación del Oviedo es, analizado con perspectiva, un éxito del modelo desde la vertiente más social: ¿Hubiera tenido ese chico la oportunidad de ganarse la vida con el fútbol si el Oviedo no se hubiera cruzado en su camino?

Las vías tradicionales para formar futbolistas, la cantera como concepto clásico, está en proceso de transformación. Hoy en día, producto de la globalización, los clubes expanden sus redes más allá de las fronteras naturales. El Oviedo lleva años trabajando en esa dirección, con la Fundación del club encargada de la labor de internacionalización.

Entre los canteranos del club, las escuelas de la entidad en otros países y las academias con convenio de colaboración, el Oviedo tiene bajo su lupa ahora mismo a unos 4.200 chavales. A ellos hay que sumar los distintos campus que el club celebra por todo el mundo, en los que participan cerca de otros 3.000 jóvenes. El Oviedo está en un proceso de internacionalización de su marca y la expansión global juega un papel importante.

Pero no solo se trata de buscar pepitas de oro en forma de talento. Hay mucho más detrás. "Es evidente que hay una intención de captación y de formar jugadores, pero no solo es eso. Con los convenios internacionales, el club busca la expansión de su marca, llegar a lugares que si no sería imposible.. Y además se le ofrecen oportunidades a chavales de dar el salto a Europa", resume César Martín, director de la Fundación del conjunto carbayón, una entidad que "se autofinancia", como se encarga se subrayar con orgullo. El caso de Nnoshiri vuelve a ponerse sobre la mesa: sin la existencia de una escuela del Oviedo en Lagos, el chaval hubiera tenido imposible ganarse la vida jugando en Europa.

Lo de las Academias de fútbol internacionales no es novedad, lleva el club varios años trabajando en esa dirección, pero sí es una actividad en auge. A la Academia Ajuwa que tiene el club en Lagos, con 4 años de actividad, se le ha sumado otro puñado de escuelas oviedistas en diversas partes del mundo: Omán (lleva tres años) y las más recientes en Estados Unidos (Texas), México (Playa del Inglés, Cancún), y Panamá, todas ellas con un año de existencia.

A estas escuelas del Real Oviedo se espera sumar en próximas fechas dos más: en Colombia y Kenia. "Somos referencia a nivel de Segunda División en cuanto a la internacionalización", subraya sin ambages César Martín.

Las redes se expanden con otros recursos, como diversos convenios con otras Academias. No pertenecen al entramado del club, pero sí reciben asesoramiento, formación y se mantiene un contacto fluido para la circulación de futbolistas. Existen en diferentes países, como Estados Unidos (en 6 localidades diferentes), Venezuela, Egipto y Emiratos Árabes.

La labor en Fundoma. Pero además de esa actividad fuera de las fronteras nacionales, existe un trabajo diario dirigido también a proyectos de jugadores internacionales y que tiene como epicentro la residencia de Fundoma, donde viven todos estos jóvenes talentos.