"El partido en Zaragoza es muy importante para nosotros, llevábamos un déficit muy importante de puntos y ahora estamos sacando buenos resultados y enfrentarnos a un rival que marca un poco la zona de arriba nos hace tener que ganar para acercarnos a esos puestos de play-off". Borja Bastón tiene clara la importancia de la cita de esta noche, como explicó en una entrevista con "El Periódico de Aragón", de Prensa Ibérica, grupo que también edita LA NUEVA ESPAÑA. El delantero analizó el buen momento del equipo: "Cuando llegó Cervera estábamos en una situación muy complicada, no nos encontrábamos bien y él ordenó el equipo, fuimos muy fuertes defensivamente. Sin embargo, en esta temporada, no sé tampoco decir por qué, ya que hacíamos casi lo mismo, los resultados no se daban. Con Carrión se ha liberado un poco todo, ofensivamente estamos creando y generando más y los buenos marcadores están llegando, lo que refuerza la confianza".

Además, se refirió a su satisfacción en el club azul: "Es el primer equipo en el que he podido estar más temporadas, al final por unas cosas o por otras era jugador de un año por club. He estado de equipo en equipo, con la maleta a cuestas, y aquí he encontrado un sitio en el que me siento muy querido y a gusto, donde mi familia también lo está. Ojalá pueda estar más tiempo en el Oviedo".