Luis Carrión, entrenador del Oviedo, se lamentó por el empate de su equipo en Zaragoza (0-0) y dijo que el conjunto azul estuvo algo impreciso en los metros finales. Estas fueron las declaraciones del técnico catalán, que también dio valor a la buena racha del Oviedo, que sigue sin encajar gol.

El análisis. "Hemos entendido bien el pase dentro en la primera parte, pero mal el que lo tenía que hacer por fuera". En la segunda parte empezamos bien, ellos apretando con carreras y nosotros buscando el juego por dentro. Tuvimos alguna llegada, pero el partido se volvió demasiado loco y en eso ellos son mucho mejores que nosotros. A ida y vuelta son mejores y nos generamos llegadas. También nosotros tuvimos alguna opción, pero con malos controles y finalizaciones. El partido estaba para que lo ganase cualquiera"

Lo que le faltó al Oviedo en La Romareda. "Hicimos bien la elaboración del juego, pero queríamos acabar por dentro y así era imposible, cuando teníamos a gente como Abel, o Viti. El campo resbalaba mucho y había controles imprecisos. Decidimos mal en mucha situaciones y eso nos costó a lo largo del partido".

El Zaragoza, mejor al galope que con el balón. "Ellos tuvieron llegadas e hicieron peligro, pero tengo la sensación de que hemos estado un poco espesos en el último pase y en el último control. Podíamos haber tenido más ocasiones de haber hecho eso bien. El problema es que a ellos les interesaba un partido más loco, porque tienen jugadores muy buenos y muy verticales. Para mí son un buen equipo haciendo eso y nosotros hacemos otras cosas. No acabamos muchas jugadas por no hacer un control o un pase y eso no me gustó".

El buen partido de Leo Román, que evito goles. "Leo Román ha hecho un buen partido, nos pudo salvar en alguna ocasión del Zaragoza. Es el partido que más nos han llegado desde que estoy aquí, pero me voy con la sensación de que también nosotros podíamos haber llegado más y no lo hicimos por fallos en los controles e imprecisiones".