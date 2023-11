El bisturí del Oviedo: demasiados errores, pero una racha de aúpa

El empate del Oviedo en Zaragoza (0-0) ha dejado una sensación agridulce en el bando azul. Sentimientos encontrados ante una cita tachada en el club como "trascendental". El equipo azul pudo ganar y al final acabó sostenido por Leo Román, el más destacado, en un escenario de altura ante un histórico que busca el ascenso. El punto final, que parece un respiro visto el desenlace del partido, no le sirve al Oviedo para dar un estirón en la tabla, pero sí para alargar una racha de aúpa, la mejor de toda Segunda. El Oviedo acumula siete jornadas sin morder el polvo y seis sin encajar. Palabras mayores para un equipo que atravesaba una crisis galopante hace no mucho. Sin embargo, el panorama en la tabla sigue siendo el que es: tierra de nadie. El equipo de Carrión va el 13.º clasificado con 18 puntos: a seis del play-off y cinco por encima del descenso. Queda trabajo por delante.

Imprecisiones por todos los lados

Carrrión, que suele ser claro en sus análisis, lo dijo bien claro en la sala de prensa de La Romareda. Las imprecisiones y los errores amargaron al Oviedo ante el Zaragoza. El equipo azul crece ahora a partir del buen trato de balón y contra los maños el plan falló por fallos individuales. El centro del campo, con Colombatto como capitán general, estuvo sobrio y seguro, pero el problema llegaba al conectar con la delantera. Ahí, los Moyano, Viti, Bastón o Seoane naufragaron. Aún así, he ahí un buen presagio, el Oviedo logró general ocasiones de gol. El propio Seoane tuvo dos clarísimas, una en cada parte, y Viti tuvo algún acercamiento peligroso. Conclusión: aunque el equipo esté desacertado, es peligroso.

Está claro: los partidos de ida y vuelta no le van al Oviedo

Carrión no movió ni un milímetro su once ante el Zaragoza respecto al último encuentro liguero ante el Alcorcón. Cazorla siguió junto a Colombatto en el centro del campo, pero esta vez el guion del encuentro fue por otro lado. Por momentos, el Zaragoza planteó un correcalle, con acciones de ida y vuelta, en las que el Oviedo no se siente nada cómodo. Un conjunto con Colombatto, Cazorla o Seoane lo pasa mal al galope. Se vio ayer. En el siguiente partido el equipo azul recibe al Cartagena, que probablemente salga atrás.

La incógnita de Alemã0

Alemão, delantero del Oviedo, va poco a poco. Ante el Amorebieta jugó el final del partido, contra el Alcorcón algo más, en Copa fue titular y frente al Zaragoza regresó al banquillo. En el brasileño hay muchas expectativas puestas, aunque de momento es una incógnita porque debido a las lesiones no ha podido mostrarse bien. Sus condiciones son indiscutibles: buen juego aéreo, velocidad, fuerza física y combinación. Justo lo que le falta al equipo de Carrión arriba. Ahora le toca al técnico acoplar esas condiciones al equipo. Y luego están los goles, claro.

Leo Román, hombre de moda

Fueron un par de paradas, especialmente una, que sostuvieron al Oviedo. Vallejo, viejo conocido, cintó a Camarasa y a Lucas y disparó envenenado, al palo corto de Román. Pero el ibicenco no picó y aguantó el tipo. Ya no parece casualidad. Leo Román, zamora de Segunda, es hoy y ahora el jugador de moda en el Oviedo. Gana puntos. Su fichaje, gestado en una operación con varias piruetas: (Diego Conde, Santiago Melé...) ha acabado siendo un acierto.