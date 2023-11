Prendes, un doblete para salir del bache

Álex Prendes (Avilés, 1997) es un defensa llegador, que suele promediar algún gol por temporada, pero el doblete que anotó este domingo en la victoria del Caudal ante L’Entregu (4-1) es muy distinto. Para el avilesino, supone meter más de un gol en un mismo encuentro por primera vez desde que dejó de ser juvenil. Para su equipo, que estaba en apuros, implica lograr un triunfo de postín para superar un bache que empezaba a ser muy peligroso de cara al futuro. El Caudal, un gallito de Tercera, no sale del todo de pobre porque aspira a lo más alto y sigue en mitad de tabla, pero ya ve el futuro de otro modo. "¡Ni recuerdo la última vez que metí dos goles! El primero vino tras una falta lateral y el segundo en un rechace", explica el avilesino, que suma ya tres goles en este curso. Para Prendes, un defensa con mucha experiencia, esta etapa en el Caudal tiene mucha importancia. El central decidió no seguir en el Avilés al finalizar el curso pasado y bajar una categoría.

Su llegada al Caudal fue una gestión directa del técnico Luis Rueda, que lo había dirigido en el Avilés y lo reclutó para el conjunto de Mieres. "El año pasado no pude jugar mucho y tuve muchas lesiones, no me lo pensé cuando me llamó el Caudal". Y a Prendes, ex del Vetusta, le salió bien la jugada. De momento ha sido titular en los nueve partidos de Liga. No se ha perdido ningún minuto. "Estoy muy bien físicamente, al final en el tema de las lesiones también influye mucho la confianza, y ahora la tengo", resume. El defensa reflexiona sobre lo que supone cambiar de categoría. De Segunda Federación a Tercera. "Se nota en alguna cosa. Por ejemplo, cuando sales fuera se nota más profesionalizado y en Tercera es distinto. Muchos compañeros tienen que compaginar con su trabajo y los entrenamientos son por la tarde".

Aun así, en Mieres se vive el fútbol al menos como en Avilés, en opinión de Prendes. "La exigencia del público es máxima y cuando perdemos se nota. Nos tomamos el año en serio y esperamos estar arriba para tener opciones de ascender. El míster nos transmitió tras los últimos partidos que estuviésemos tranquilos, habíamos empatado demasiado y teníamos ya ganas de volver a ganar", finaliza.