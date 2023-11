Rodrigo Tarín, defensa del Oviedo, dio una entrevista a los medios oficiales del club en la que en un tono distendido y amistoso habló de anécdotas e historias de los jugadores azules más allá del balón. Por ejemplo, respondió a qué jugador es el más serio de la plantilla. "Es muy amigo mío, pero Jimmy es muy 'vinagre' cuando tiene un mal día. Como lo cojas un día cruzado, es bastante vinagre. Y es mi mejor amigo en el equipo", dijo Tarín, que está en la fase final de recuperación de una grave lesión de rodilla.

El central no se quedó ahí. Preguntado sobre el futbolista más despistado, dijo que "a algunos hay que repetirles las cosas varias veces y los chavales jóvenes están muy despistados, como Yayo o Cardero". Pero probablemente la anécdota que más sorprendió fue la de un jugador, que ya no está en el Oviedo (Tarín no desveló su nombre) que pasaba largas horas utilizando el teléfono móvil. "El tiempo de uso medio al día era tremendo: ¡Quince horas! Me quedé muerto cuando me lo dijeron. El tío estaba siempre con el móvil, se lo preguntamos y nos lo enseñó", dijo Tarín.

El central también comentó quienes son los más activos en el grupo de wasap azul. "Pomares comenta todo, Camarasa utiliza muchos stikers y Bastón habla bastante porque es el capitán".