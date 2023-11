Viti, extremo del Oviedo, analizó esta mañana la actualidad azul en una rueda de prensa en el Tartiere antes del primer entrenamiento de la semana. El oviedista habló sobre su momento personal y dijo un aspecto en el que, a su juicio, tiene que mejorar. "Sobre todo tengo que mejorar de cara a puerta, porque en los últimos años no he destacado por meter goles. Es algo que intento mejorar", aseguró.

"Tenemos que visualizar esta semana vídeos del rival (en referencia al Cartagena). Me imagino que vendrán aquí con otro planteamiento, muy diferente al del Zaragoza, con un bloque bajo. Parece que no, pero contra estos rivales es muy difícil cuando se encierran. Ya visteis el otro día contra el Alcorcón. Tenemos que abrir líneas por cualquier sitio e intentar meter algún gol para que el encuentro cambie", indicó Viti.

Sobre la dificultad que está mostrando el equipo para anotar goles, el extremo dijo que lo importante es que hacen ocasiones. "Empezamos la temporada con un gran déficit, porque nos costaba meter goles. También porque no gozábamos de grandes ocasiones. Yo me preocuparía si el equipo no es capaz de provocar situaciones de gol. En los últimos partidos hemos tenido ocasiones claras, y es cuestión de tiempo que el equipo marque más goles".