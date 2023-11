El Oviedo quiere un extremo y acelera las decisiones para el mercado de invierno: todas las claves

El Oviedo está preparando a todo gas el mercado de invierno de fichajes que se avecina en dos meses. Ya hay varias decisiones tomadas y el foco está puesto en los extremos. La determinación más elemental de la dirección deportiva, en la que no hay duda alguna, es acudir a esa ventana y traer nuevos jugadores. Ahí no ha titubeo alguno: el Oviedo se reforzará sí o sí en enero. Los rectores del club opinan que, una vez estabilizado el equipo en mitad de tabla después de la crisis inicial, es necesaria alguna pieza más para que el conjunto azul pueda ir a más. En realidad, la situación recuerda mucho a la de hace justo un año, después de que Cervera consiguiese meter en vereda al Oviedo tras la breve etapa de Bolo al frente del equipo azul. Ahí, el propósito era reforzarse en enero para tener mejor equipo y poder optar al play-off.

Los tiros, a un año vista, van exactamente por el mismo sitio. En los despachos del club azul hay ya varias certezas. Se da por segura la llegada de un lateral derecho, en este caso por pura necesidad, tras la lesión de larga duración de Mario Hernández y el percance físico que ha tenido Lucas, que salvo contratiempo volverá ya a la titularidad ante el Cartagena. Carrión ha confiado en Luengo para esa posición y también le ha dado la alternativa a Sesé, del filial, pero la opinión unánime es que se necesita un lateral de garantías para afrontar la segunda mitad de la temporada. Además, Luengo cayó ayer lesionado.

La otra decisión, ya tomada, es la de firmar un nuevo extremo que dé otras prestaciones al equipo, al margen de los perfiles que ya hay en la plantilla. El curso pasado una de las prioridades también fueron las bandas. La historia se repite. El Oviedo considera que se ha perdió dinamita arriba tras la salida de Vallejo y Moro, ahora en el Zaragoza y en el Valladolid, respectivamente, y cree necesario reforzar al equipo en las alas teniendo en cuenta las altas prestaciones del centro del campo. Hasta ahora, Viti, Moyano y Paulino son los futbolistas más utilizados en dichas demarcaciones. La confianza de Carrión en todos ellos parece total hasta el momento. Viti lo ha jugado casi todo, Paulino ha entrado siempre que ha estado disponible y Moyano intercaló algunas suplencias con las titularidades y ahora parece fijo en el once. El más destacado hasta el momento ha sido sin duda el cántabro, con tres goles y una asistencia, que a juicio del club tiene unas características, de juego más posicional y combinativo, que hacen falta en el equipo.

La otra pieza es Romario Ibarra, un extremo con experiencia internacional por el que apostó Pachuca para reforzar al equipo. En el ecuatoriano también hay confianza, pero su principal problema son las lesiones, siendo otro factor más que decanta la balanza del club para ir al mercado a pescar un extremo. Se busca, en general, un hombre rápido, con fútbol asociativo y con llegada. A las oficinas del Oviedo han llegado ya varios ofrecimientos, pero el club sigue en la búsqueda del mejor perfil. Tampoco se descartan en cualquier caso más llegadas en invierno en otras demarcaciones, que dependerían de las hipotéticas salidas, pero el club, en cualquier caso, opina que la plantilla es lo suficientemente estable en la defensa y en el medio. El club tiene todavía suficientemente espacio en el límite salarial para acometer fichajes. El mercado de invierno, otra vez, será movido en el Oviedo.

Viti, autocrítico

Viti, extremo del Oviedo, analizó ayer la actualidad azul en El Requexón, tras recibir un premio del patrocinador Digi al futbolista más veloz. El oviedista habló sobre su momento personal y apuntó un aspecto en el que, a su juicio, tiene que mejorar. "Sobre todo tengo que mejorar de cara a puerta, porque en los últimos años no he destacado por meter goles. Es algo que intento mejorar", aseguró.

"Tenemos que visualizar esta semana vídeos del rival (en referencia al Cartagena). Me imagino que vendrán aquí con otro planteamiento, muy diferente al del Zaragoza, con un bloque bajo. Parece que no, pero contra estos rivales es muy difícil cuando se encierran. Ya se vio el otro día contra el Alcorcón. Tenemos que abrir líneas por cualquier sitio e intentar meter algún gol para que el encuentro cambie", indicó Viti. Sobre la dificultad que está mostrando el equipo para anotar goles, el extremo dijo que lo importante es que generan ocasiones. "Empezamos la temporada con un gran déficit, porque nos costaba meter goles. También porque no gozábamos de grandes ocasiones. Yo me preocuparía si el equipo no fuera capaz de provocar situaciones de gol. En los últimos partidos hemos tenido ocasiones claras, y es cuestión de tiempo que el equipo marque más goles".