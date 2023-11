Lucas apunta al once y Cazorla no se entrena

En el mundo del fútbol es tarea muy difícil planificar a medio plazo. Porque muchos planes acaban en la basura. La recuperación de Lucas Ahijado parece ser el último caso de esta lista. El zaguero del Oviedo lleva trabajando con el grupo un par de semanas, aunque aún con algunas dolencias en su tobillo. Primero, entró en una convocatoria. Después, regresó al campo. Ahora, tocaría ir sumando minutos para buscar su mejor estado de forma. Pero la lesión de Oier Luengo ha alterado los tiempos. Lucas deberá acelerar los plazos porque su equipo le necesita. El canterano será previsiblemente titular en el choque del lunes ante el Cartagena y él se toma las cosas con naturalidad: "Todavía tengo molestias, aunque van remitiendo. Voy a tener que convivir con ellas".

Las declaraciones van en la misma línea que las expresadas por Carrión la semana pasada, invitando a su pupilo a no hacer caso al dolor y a tirar hacia adelante. A Lucas, la temporada se le presentaba ilusionante, más tras la pasada campaña, la mejor en el aspecto personal.

Parecía el titular indiscutible en el carril diestro, a pesar de que la llegada de Mario Hernández con el mercado ya avanzado añadía competencia en el carril diestro. En Tenerife, en la jornada inaugural de la temporada, fue titular. Sus esperanzas de un comienzo fuerte se rompieron en la segunda mitad cuando una dura entrada de Nacho Martínez, defensa del Tenerife, le mandaron para la banda. Las pruebas confirmaron los malos presagios y Lucas sufría un esguince fuerte de tobillo, que sigue en camino de superar por completo.

"Las sensaciones son bastante buenas, aunque es pronto. Me falta ese plus que te da jugar. Han sido unas semanas difíciles. Se hace duro. Ahora disfruto con los compañeros y espero poder ayudar al equipo. Me pongo a disposición del míster, ya que estoy preparado para darlo todo", indica el canterano.

Y añade sobre el infortunio de Luengo: "A nadie le gusta entrar por un compañero lesionado, quiero que se recupere lo antes posible. Estaba haciendo un gran trabajo. Todos queremos jugar y ser titulares, ser importantes".

Lucas no se fía del Cartagena: "Tienen sus cosas. En Segunda, cualquiera te puede ganar, hay que estar atentos y concentrados. Su situación es engañosa".

Cazorla se pierde la sesión en El Requexón

El Oviedo sigue trabajando a las órdenes de Luis Carrión para llegar de la mejor manera posible al duelo del lunes ante el Cartagena, una cita en la que los azules quieren hacer valer su condición de locales para prolongar la buena dinámica de las últimas semanas en casa: nueve puntos sumados sobre los nueve puntos en juego y ningún gol encajado. La gran duda sigue siendo el estado de Luismi, que sigue trabajando de forma parcial con el grupo y parece muy cerca de la recuperación total. El pivote cayó lesionado en el duelo de hace tres jornadas, ante el Amorebieta en Lezama, y desde entonces ha estado fuera de los planes de Carrión. Ahora, la lesión parece cosa del pasado y dependerá del criterio de Carrión y de la evolución en los dos últimos entrenamientos de la semana que pueda estar en la lista para jugar ante el Cartagena. Con Viti aún trabajando al margen para ver si remiten las molestias, ayer hubo otro ausente en la sesión. Santi Cazorla trabajó en el gimnasio en lugar de sobre el césped por unas molestias físicas y es duda para la cita que cierra la jornada en Segunda División. Habrá que ver su evolución en los próximos entrenamientos. Al entrenador le corresponde ahora decidir qué cambios introduce en su equipo titular, además del obligado en el lateral, donde Lucas jugará por el último lesionado, el zaguero Oier Luengo.