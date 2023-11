El Cartagena busca salir de su pésima dinámica de resultados que le mantiene colista de Segunda de forma marcada y su entrenador, Julián Calero, cree en que la reacción puede empezar en el Tartiere. El que fuera segundo entrenador de Hierro en el Oviedo en la temporada 2016/17 pesigue su promer triunfo ante un equipo al que no dudó en alabar en la previa: "Sin duda el Oviedo tiene una plantilla de las mejores de la categoría, con un gran potencial. Es un equipo bien diseñado y desde la llegada de Luis Carrión ha cambiado patrones y les ha ido fenomenal. A ver si somos capaces de dar continuidad nosotros a las partes buenas de los partidos que estamos teniendo". Para Calero, el Cartgena, "ha tenido momentos en los que hemos competido bien. No hemos podido sacar el resultado y hemos visto que no es casualidad, hay que mejorar. Cuando vienen los momentos malos hay que combatirlos todos juntos. Si nos ceñimos a lo datos son terribles. Si no te haces fuerte en casa no va a ser posible mejorar".