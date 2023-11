Paco González, director de "Tiempo de Juego" de la cadena Cope, se mojó en el programa de este fin de semana a raíz de la buena temporada del Girona, que de momento es un serio candidato al título de Liga. El locutor asturiano, simpatizante del Oviedo, reflexionó sobre lo que supone que un conjunto humilde compita con los grandes, pero no se mordió la lengua sobre si le gustaría o no que el Girona ganase la Liga.

"Yo no, (sobre si es un poco del Girona). Hay equipos que tienen historia que sí me gustaría que ganasen la Liga. El Oviedo, o el Sporting, para que no veas...El Cádiz también. El Girona está haciendo un milagro llevando 12.000 personas al campo sin tener tradición en Primera División. Hay otros que llevamos toda la vida esperando y no lo vemos", aseguró González.