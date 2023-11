El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón antes del partido de este lunes ante el Cartagena. En la sesión no estuvo Cazorla, que se ha perdido los últimos entrenamientos por unas molestias. Carrión, no obstante, no descartó que fuese convocado igualmente.

Por otro lado, Viti y Luismi se ejercitaron a la misma intensidad que sus compañeros y están preparados para jugar ante el Cartagena. Sesé y Yayo fueron los futbolistas que estuvieron hoy con el primer equipo. Álex Millán, lesionado de larga duración, hizo trabajo al margen.