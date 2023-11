El Oviedo salva un punto ante el colista: crónica del empate ante el Cartagena (1-1)

El Oviedo salvó un punto esta noche ante el Cartagena en el Tartiere (1-1) en los instantes finales del partido y de penalti transformado por Paulino. El conjunto azul se quedó corto porque el objetivo era vencer, pero al menos no perdió ante el colista en un mal partido en global de los de Carrión que se puso cuesta arriba desde el principio por el gol tempranero de Iván Calero.

No pudo haber un peor inicio para el Oviedo. Ni en los mejores sueños de Calero podía darse un escenario así. El Cartagena, encerrado ya desde antes de empezar, se adelantó en la primera llegada y casi la única llegada área ante un inocentón Oviedo, a verlas venir. Alarcón centró por la izquierda y un tiro ajustado con la zurda de Iván Calero, carrilero diestro, acabó en la meta azul. No se habían cumplido ni dos minutos de partido. Nada pudo hacer esta vez Leo Román, otrora salvador, que siete semanas después tuvo que sacar un balón de su propia red. Tuvo que ser el colista el que rompiese la racha. El golpe anímico fue enorme porque no había dado tiempo a nada. Muchos aficionados llegaron al Tartiere ya con el resultado en contra. Vaya recibimiento. Carrión pidió desde la banda paciencia para recuperarse, pero iba a costar.

Descentrado, el equipo azul intentó ser fiel a su plan y crecer con el balón, pero la (poca) fluidez volvió a ser un problema. Las complicaciones no aparecen en la sala de máquinas. Ahí el Oviedo, con Camarasa y Colombatto, estaba cómodo. No sucedía lo mismo más arriba. En conectar con la delantera, ahí fallaba y fallaba el Oviedo.

Bastón era una isla arriba, por bandas costaba y el Cartagena estaba feliz encerrado. Muy difícil abrir nuevas vías. Pero poco a poco, el Oviedo se fue desperezando. Paulino puso un bonito balón a Moyano, que no llegó por centímetros a rematar y el Tartiere empezó a animar de lo lindo, cabreado por las pérdidas de tiempo de los visitantes, que formaban parte del plan. Calvo tuvo la más clara tras peinar una falta botada por Seoane y a base de insistencia los de Carrión encontraron el camino y lograron embotellar al Cartagena antes del descanso, en veinte minutos mucho mejores que los primeros.

Camarasa probó fortuna con un tiro desde la frontal tras una gran jugada y se mascaba en el ambiente que el Oviedo iba a más. Moyano, desafortunado, también tuvo una opción, pero su tiro se fue demasiado cruzado. El descanso cortó la buena versión azul, que salió tras el paso por el vestuario con la misma idea y ningún cambio.

El Cartagena lo veía igual: encerrados atrás, con Ortuño intentando ganar algún duelo por arriba y sin ninguna gana de tener el balón. El Oviedo se centró en intentar entrar por la izquierda, aunque Lucas iba a más poco a poco. El Cartagena cada vez estaba má atrás, incapaz de dar dos pases seguidos, pero intentando dormir el partido.

En un córner aislado, el Cartagena dio un pequeño susto con un remate de Musto, incomprensiblemente solo en el corazón del área. Y en la jugada posterior Bastón la empujó a la red tras una falta lateral. El Tartiere se vino arriba, pero la alegría duró unos minutos: el VAR decretó fuera de juego. Otro trompazo para los azules, mientras el Cartagena estaba más cómodo. El partido entraba en el minuto 60, con varios jugadores calentando y el Oviedo mirando mucho el reloj. Carrión no esperó mucho más para hacer cambios: Alemão, Masca y Viti, al campo por Lucas, Camarasa y Bastón. Una decisión valiente. El Oviedo intentó encontrar el empate mediante centros, pero los envíos eran muy imprecisos y el cronómeto corría en contra del Oviedo, mientras el Cartagena perdía tiempo de forma descarada. Carrión movió una pieza más: Pomares por Bretones, un cambió que parte del Tartiere cuestionó. El partido moría entre bronca y bronca, con los jugadores excitados y el Tartiere tomándola con el meta Marc Martínez.

Alemão, de cabeza tras una falta lateral, la tuvo, pero su remate se fue ligeramente por encima de la red. Quedaba el descuento y apareció la jugada del empate. Alemão ganó línea de fondo y Olivas le pisó en el área en una jugada que pasó inadvertida para el árbitro, pero no para el VAR. Penalti claro que transformó Paulino, con varios minutos por delante y el Tartiere en pie buscando la heroica. No hubo tiempo. Un empate.