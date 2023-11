Luis Carrión, entrenador del Oviedo, valoró el empate de su equipo ante el Cartagena en el Tartiere (1-1). Estas fueron sus declaraciones:

Análisis del partido. "El regusto es malo porque no conseguimos ganar y queríamos. No creo que haya sido un partido malo, sí difícil. Se puso de cara para ellos desde el principio y era difícil encontrar espacios. No estábamos precisos en circulación y en centros. Nos faltó generar situaciones por fuera y era complicado. Cualquier equipo con un bloque tan bajo hace que el partido sea difícil".

Semana importante. "El punto supone poco, queríamos los tres. Si no se llega a dar ese gol hubiésemos tenido más espacios. Me sabe a poco el empate, marcamos al final, pero teníamos que haber evitado esos primeros minutos. Su gol viene de un saque de banda muy fácil y luego se hace muy complicado. Queríamos los tres puntos y por nuestra culpa, por empezar haciendo las cosas mal, hicimos que fuese difícil. No me gusta el punto".

Cambio de Bastón y posible enfado del 9. "No ha pasado nada, estábamos cabreados por perder el partido".

Cambios. "Estábamos con mucha gente en la elaboración, nos sobraba gente. Seoane iba arriba, pero no es delantero. Creíamos que teniendo dos arriba tendríamos más presencia, pero nos faltó precisión en los centros y nos costó por ahí. Seguiremos trabajando para mejorar eso".

Cambio de Pomares por Bretones. "Bretones estaba cansado, había hecho muchos esfuerzos y Pomares pone buenos centros, pensábamos que ahí nos daría más".

Parones. "Creo que no hemos entrado mucho en eso, pero entiendo que cuando vas abajo y te pones 0-1 quieres que no pase nada. Nosotros tenemos que abstraernos de eso. No nos perjudicó mucho mentalmente, porque seguimos intentándolo. Entiendo todas las situaciones, es normal que el Cartagena pierda tiempo.

El árbitro. "No quiero hablar de los árbitros y nunca lo haré. Alguna vez lo hice y no me pareció bien. Perder tiempo nos pasará también cuando nosotros ganemos".