No hay lunes que pueda con el Tartiere: ambiente del equipo azul ante el Cartagena

El oviedismo, acostumbrado ya para su desgracia a ir al Tartiere los lunes, no falló pese a la mala hora. La cita estaba marcada en el calendario: el primero de dos partidos seguidos en casa en los que el conjunto azul se juega mucho. Y la gente no falló ante el Cartagena de Calero y de Ortuño, viejos conocidos azules: 12.302 espectadores en el municipal ovetense para apoyar a los de Luis Carrión en una noche que empezó fatal y acabó con un punto. El que no pudo estar fue Santi Cazorla, baja por unas molestias musculares.

Fue una jornada, además, con visitas de postín en el palco de autoridades. Por ahí estuvo Gerardo García, director deportivo del Sporting, bien atento a lo que sucedía en el césped. García tiene muy buena relación con Agustín Lleida, director general del Oviedo, que también estaba en el palco. Tampoco se perdió la cita, como suele ser habitual, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, sentado al lado de Martín Peláez, presidente azul, con quien compartió confidencias antes del encuentro. En la previa se rindió un sentido homenaje a Armado Barbón en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. Borja Bastón, capitán azul, llevó un ramo de flores al busto del exjugador, que falleció en un fatídico accidente de tráfico en el año 2003. La atención también estuvo puesta en el césped del Tartiere, que vuelve a pasar por problemas y tiene hongos y parásitos, un asunto que el club intenta solucionar. Ayer, en una noche calurosa para ser noviembre, el verde no tenía un mal aspecto, pero en la zona de la banda de los banquillos estaba algo levantado y algunos futbolistas tenían problemas de estabilidad. El temor es que vaya a más y con el frío y la lluvia se convierta en impracticable.