Paulino asume galones: ya es el máximo goleador del Oviedo

Fue una de esas noches en el Tartiere en lo que todo parece salir al revés. Porque el rival se adelanta y luego se hace fuerte atrás. La circulación del balón no es tan fluida como en otras ocasiones. El equipo no llega tanto y los gestos de desesperación se acumulan. En el campo y en la grada. En el caso particular que nos ocupa, el de Paulino de la Fuente, más aún. Uno de esos días tontos en lo que parece que no sale nada. Pero a pesar de eso, del mal bagaje en general de la cita, Carrión lo mantuvo en el campo, subrayando la fe que tiene en su fútbol, descarado, con adornos, pero efectivo. Y el media punta respondió.

Porque fue en el tramo final cuando lució la versión más lucida del cántabro. Cuando el Cartagena ya acariciaba el botín, con el público presa de los nervios y la pelota quemando en posesión de cada futbolista azul, Paulino la pidió al pie y retó a su par. Encaró tres veces a su defensor, para llevar el peligro más cerca de la meta defendida por Marc Martínez. A la tercera, el premio. Hizo una de sus diagonales y, ante el desmarque al espacio de Alemão, cedió de tacón, bonito recurso que sin embargo se convirtió en la vía más directa para llegar a su destino. El resto es conocido. Oliva pisó al brasileño y el VAR advirtió de la infracción: penalti. Fue ahí, en pleno tiempo añadido y con las pulsaciones por las nubes, cuando Paulino volvió a mostrar su personalidad. La orden desde la caseta era que Santiago Colombatto sería el lanzador de la pena máxima. Pero Paulino, que llevaba unos minutos de dulce, se acercó al argentino y le pidió que le cediera la responsabilidad. Confiaba en su momento. "Se lo pedí y me dijo: ‘mételo’", contó el propio Paulino al término del encuentro. El cántabro lanzó, convencido, a media altura, lejos de Marc Martínez. Había salvado, al menos, un punto. La ejecución sitúa a Paulino, premio añadido, como el principal argumento ofensivo del Oviedo en lo que va de temporada: ya lleva cuatro dianas y supera las tres que acumula hasta la fecha Borja Bastón. Paulino de la Fuente llegó el pasado verano en una veloz operación que llevaba la firma del Grupo Pachuca. Cedido un año, su fichaje cubría la necesidad de contratar hombres de banda. A pesar de que no era un perfil que casara especialmente con el estilo de Cervera, el técnico dio el visto bueno. Pero no ha sido hasta la llegada de Carrión cuando se ha visto la versión más brillante del cántabro. "Todos pusimos de nuestra parte para que salieran bien las cosas con Cervera, pero si no soy capaz de hacer 70 metros a 35 por hora, por mucho que lo intente...", explicó la semana pasada en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. El nuevo estilo impuesto por Carrión sí favorece sus condiciones, balón al pie, combinar, buscar las cosquillas al lateral rival... Ante la visita del peligroso Eibar, la zurda de Paulino emerge como una solución de calidad para el Oviedo.