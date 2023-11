El Oviedo disfrutó de ayer de un día de descanso tras el decepcionante empate ante el Cartagena en el Carlos Tartiere y hoy regresa a los entrenamientos en El Requexón, con la vista puesta ya en el duelo del domingo, 16.15 horas, ante el Eibar en el Carlos Tartiere, uno de los equipos más en forma del campeonato y que navega en la zona de play-off. El choque es visto por el vestuario como una oportunidad inmejorable para desquitarse del último tropiezo y volver a creer que el Oviedo puede estar en la pelea por los primeros puestos de la tabla. El principal punto de interés en el regreso al trabajo es comprobar cómo está Santi Cazorla. El internacional español se perdió la cita ante el Cartagena por unas molestias físicas. Fue duda hasta última hora, pero se prefirió no arriesgar. Ahora habrá que ver si Cazorla puede regresar al trabajo con el equipo o si sigue al margen, lo que dificultaría su presencia en el encuentro del domingo. La semana de entrenamientos también servirá para que Luismi sigua afinando su puesta a punto, tras la última lesión. El andaluz ya se entrena a pleno rendimiento y entró en la citación para jugar ante el Cartagena, aunque Carrión prefirió no arriesgar viendo los distintos problemas físicos que afectan a la plantilla y finalmente Luismi no participó. Ante el Eibar es una alternativa clara al once.