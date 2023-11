El presidente del Oviedo, Martín Peláez, atendió a los medios tras la junta de accionistas, después de decir que "no es definitivo que la ciudad deportiva se vaya a construir en Latores". El directivo explicó esa frase, se mostró confiado en el proyecto, aunque también llegó a decir que hay "más opciones". Estas fueron sus palabras.

Su frase en la junta. "Nada es seguro mientras no esté firmado. Está muy encaminado y llevamos tiempo trabajando con Herce, que son gente muy honorable. Faltan detalles y en una asamblea no puedo decir algo que no está firmado. No puedo decir porcentajes, pero vamos bastante encaminados".

¿Por qué presentaron los terrenos el 3 de marzo?. "A lo mejor porque en ese momento no sabíamos la parte burocrática y lo lento que pueden ir los tiempos, pero vamos bien. Uno quisiera que todo fuese rápido, pero se tiene que alargar teniendo la seguridad de la institución. A mí me toca defender los intereses del Oviedo, y no con esto digo que no estemos bien encaminados, pero cuando tengamos las garantías, que están encaminadas, podremos hablar de una presentación de la ciudad deportiva".

¿Latores es la única posibilidad en estos momentos? "Desde que llegamos hay varias propuestas y nosotros estamos encaminados hacia Latores. Propuestas hay otras, que a lo menor no dimos seguimiento, pero las hay. Teníamos otras opciones en su momento, siempre hay opciones... Latores es nuestra prioridad, pero opciones tenemos".

¿Podría ubicarse la ciudad deportiva en otro terreno? "Ya contesté".

¿Hay fecha límite? "No vamos a llegar a eso, no estoy queriendo decir que los terrenos de Latores no están bien o que tenemos problemas con Herce. Simplemente no tenemos lo que nuestros abogados necesitan".

Los plazos. "Los únicos problemas son los plazos. Los tiempos no los controlamos y no depende de nosotros. Con el Ayuntamiento no tenemos contacto en ese sentido, nuestro contacto es Herce y sabemos la buena voluntad de todos. El plan lo encabeza Herce".

La situación deportiva y fichajes: "De aquí al parón navideño firmaría los máximos puntos posibles. Queremos estar ahí arriba y hacer un buen papel en la Copa del Rey. No hay que despegarse de arriba". No tenemos mucho límite salarial, estamos trabajando en lo comercial para tener más, pero tampoco necesitamos muchos refuerzos. Esperamos hacer máximo dos fichajes en enero, uno o dos".

Limpieza del Tartiere. ""La higiene y la limpieza del Tartiere depende de la empresa que contrató el Ayuntamiento. Estamos en comunicaciones para que el Ayuntamiento apriete, porque es una queja recurrente".