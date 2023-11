Una maldición en la frontal: este es el sorprendente plazo que lleva el Oviedo sin marcar una falta directa

La sequía es tal que va camino de adquirir dimensión de maldición. El Oviedo no anota de falta directa. Se ha olvidado de sacar jugo a un arte que, hace no tanto, era una de las vías más directas para hacer gol y que en los últimos tiempos, no solo el Oviedo sino el fútbol en general, parece estar en desuso. En el caso de los azules, los números son más que llamativos: lleva tres años y medio sin anotar una falta directa. Acumula 149 partidos sin el premio del gol.

El último futbolista azul en anotar de lanzamiento franco fue Yoel Bárcenas, poco después de que la competición regresara del parón por el covid. El 17 de junio de 2020, el panameño sorprendió a Dani Giménez, portero del Dépor, con un lanzamiento que superó la barrera y se coló cerca del poste izquierdo. No ha vuelto a experimentar una sensación así. En todo este tiempo (13.410 minutos ligueros) lo ha intentado en 31 ocasiones: ninguna con suerte. El último en hacerlo, Jaime Seoane ante el Cartagena, pero su lanzamiento se estrelló en la barrera. El Oviedo tiene un par de razones para pensar que su suerte puede cambiar esta temporada. Santi Cazorla y Colombatto son dos armas de garantía que ansían terminar con la mala dinámica de los azules en este arte. Colombatto ya anotó dos goles de lanzamiento directo el curso pasado en Portugal, según Transfermarkt: ante el Arouca en Liga y frente al Dumiense en la Copa lusa. Santi Cazorla, con más bagaje en el fútbol profesional, tiene registrados 8 lanzamientos con éxito: 5 en Primera División (4 con el Málaga y uno con el Villarreal), uno en Inglaterra (en la final de la FA Cup de 2014) y otros dos en la competición catarí. La amenaza de Aketxe La racha negativa del Oviedo en los lanzamientos francos se pone en juego ante un rival que suele hacer tradicionalmente del balón parado una de sus mayores virtudes y fuente habitual de puntos. Sin embargo, tampoco es un conjunto que en los últimos años haya sacado réditos en los lanzamientos directos. El Eibar no anotó ningún gol de tanto en las campañas 2021/22 y 2022/23. Esta campaña, ha sido Ager Aketxe el que ha roto la pobre dinámica. El media punta sacó a pasear su exquisita zurda en el desenlace de un duelo ante el Zaragoza en La Romareda que fue vibrante. Aketxe anotó un golazo desde lejos que supuso el 2-3 para el conjunto armero. Con ese sensacional golpeo, el vasco volvió a mostrar sus dotes como lanzador de faltas, las que habían quedado en segundo plano en los últimos tiempos. Porque Aketxe es el futbolista que más goles ha logrado de falta directa en la última década en Segunda División. Ha anotado 11, hasta ahora: 3 con el Bilbao Athletic en la campaña 2015/16, 3 con el Cádiz en la 2016/17, 2 más con el Cádiz en la 2018/19, 2 con el Deportivo en la 2019/20 y el cosechado en La Romareda esta misma temporada. Según los datos de Opta, nadie ha anotado más que él en la "división de plata" en los últimos diez años y supera el vasco a otros especialistas como Julio Álvarez (10 en el mismo plazo de tiempo), Jonathan Viera (7) o David Timor y Óscar Sielva (ambos con 6). La amenaza desde la frontal para Leo Román parece evidente. El Oviedo deberá tener cuidado con la zurda de Aketxe.