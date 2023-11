El Oviedo volvió esta mañana a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Eibar del domingo en el Tartiere y lo hace en vilo por sus jugadores del centro del campo. Por un lado, Santi Cazorla sigue sin entrenarse y lo más seguro es que no llegue al encuentro ante el Eibar. El "8" tiene molestias en el sóleo y Carrión no quiere correr ningún riesgo. Puesto que no ha completado ninguno de los últimos entrenamientos, su baja se da prácticamente por segura.

Paralelamente está la situación de Víctor Camarasa, que fue titular ante el Cartagena, pero no se entrenó ni hoy ni ayer. El valenciano tenía muchas opciones de ser otra vez titular, aunque ahora está pendiente de saber si llega al encuentro, para el que restan todavía dos entrenamientos. No obstante, el que ya está perfectamente es Luismi, que si no llega Camarasa apunta a ser su sustituto.