El juvenil del Oviedo Diego Menéndez, "Dieguito", vivió hace pocos días probablemente el que fue el día más feliz de su vida. El capitán recibió la llamada del primer equipo y fue convocado por Luis Carrión para el encuentro ante el Cartagena. Esta mañana, el jugador del Vetusta, de 18 años, "debutó" en rueda de prensa antes del encuentro del filial ante el Marino.

"No me esperaba ir convocado, había jugado con el filial en Santander, estaba viendo una película después de cenar y me llegó un wasap de Jon (Carrera, exjugador azul y actual delegado del Vetusta) en el que me decía que iba con el primer equipo. De primeras no me lo creía. Me puse bastante nervioso y se lo dije a mis padres y luego seguía nervioso", dijo el centrocampista en El Requexón.

Preguntado sobre sus conversaciones con Carrión, el jovencísimo talento azul también dejó una simpática respuesta. "No hablé mucho con él (sobre fútbol), solo de comedia (en referencia a la cercanía del entrenador)", finalizó.