Intrahistoria de la nueva posición del Oviedo sobre la ciudad deportiva y una frase que causó sorpresa: los plazos urbanísticos causan temor en el club

El Oviedo preveía una junta de accionistas muy tranquila, pero una frase del presidente, Martín Peláez, causó sorpresa en los aficionados y provocó ayer un terremoto interno de llamadas y mensajes alrededor de la futura ciudad deportiva de Latores. La secuencia de los hechos es la siguiente. La junta de accionistas dio luz verde a la "adquisición de los terrenos y ejecución de las obras para la nueva ciudad deportiva". Hasta ahí, todo bien. La tormenta se desató en la contestación que dio Peláez a uno de los pequeños inversores, que se interesó por las medidas de la finca de Latores y el número de campos que puede albergar.

El presidente, que no había mencionado concretamente esos terrenos, se mostró ambiguo en una primera respuesta. "Ahora estamos pidiendo autorización, tenemos avanzado un proyecto en Latores, todavía no está definido, ni firmado y hasta que no tengamos todo firmado no lo podemos presentar", aseguró. Entonces el accionista, sorprendido por esa respuesta, repreguntó: "¿Pero no es definitivo que la ciudad deportiva se construya en Latores?". Y ahí llegó la bomba. "No, no es definitivo. Estamos avanzando ahí (en Latores), pero hasta que no esté firmado será Latores o será otra cosa. Cuando tengamos definido el proyecto lo comunicaremos, ahora estamos pidiendo autorización para compras de terrenos", dijo el directivo mexicano, mientras varios accionistas se miraban unos a otros.

Esa frase, que luego el club quiso matizar y explicar, provocó ayer un verdadero tsunami alrededor de este proyecto, que ya está definido e incluso fue presentado por el dueño azul, Jesús Martínez, a sus jugadores en México. No solo eso: el Oviedo puso la primera piedra en los terrenos el pasado 3 de marzo en un acto por todo lo alto, con la plana mayor y el Alcalde, y anunció oficialmente el movimiento en un comunicado. La frase esconde un temor que recorre el club: que los plazos urbanísticos se alarguen más de lo previsto y que la operación se atasque por la burocracia. El Oviedo, en esencia, quiere tener más garantías de que los permisos van a ser rápidos y no quiere arriesgarse sin tener nada firmado. El problema es que en realidad sí hay un preacuerdo autorizado por las dos partes, que se firmó en febrero. De ahí el impacto de las palabras de Peláez.

El presidente, en una rueda de prensa posterior, matizó en cierto modo sus palabras anteriores e insistió varias veces en que "todo está encaminado" hacia Latores, descartando otras opciones que en su día estuvieron sobre la mesa. "No hay problemas con Latores y con el Grupo Herce (constructora)", dijo en varias ocasiones. Tras su intervención, y de modo más informal, el club también se esforzó en trasladar calma y confianza con que el proyecto va a ir hacia adelante. Pero las dudas planteadas por el Oviedo en boca de Peláez tuvieron ayer muchas consecuencias.

En el Ayuntamiento, implicados en la operación por las autorizaciones urbanísticas, sorprendieron las palabras del presidente, aunque en el equipo de Alfredo Canteli no contemplan en ningún caso que la operación se caiga. En el Grupo Herce, propietario de los terrenos y constructor, lo sucedido en la junta causó un enorme desconcierto. Después de la junta, directivos de ambos lados intercambiaron mensajes y llamadas, en las que el Oviedo trasladó también calma y confianza. Las dudas que manifestó Peláez sorprendieron en cualquier caso por lo adelantado que está el proyecto, con Pachuca dirigiendo además el diseño del mismo, que fue enseñado en México a la plantilla. De hecho, la hoja de ruta pasaba por aprobar ayer la adquisición de los terrenos, como se hizo, y firmar el contrato definitivo entre el Oviedo y Herce la semana que viene. La primera fase ya está pactada entre las partes e incluye 3 campos de fútbol y un edificio, como informó LA NUEVA ESPAÑA.

El Ayuntamiento tenía incluso previsto sacar una nota de prensa tras la junta bendiciendo otra vez el proyecto y comprometiéndose a agilizar los trámites lo que estuviese en su mano. Los hombres de Paco Rubio, el constructor, llevan ya meses trabajando con los técnicos del Ayuntamiento para abordar la adecuación del plan parcial, pendiente en cualquier caso de la firma definitiva, que todavía no ha tenido lugar. Ahí aparece otro interrogante, porque el Oviedo manifiesta dudas con los plazos urbanísticos, pero en realidad es Herce quien lleva ese tema junto con el Ayuntamiento.

El Oviedo insistió tras la junta en mandar mensajes tranquilizadores, insistiendo en que todo está encaminado y la frase del presidente se debe únicamente a la falta de la firma. El club sacó adelante el resto de puntos de la junta, que presentó unas pérdidas de 2,7 millones de euros y aprobó el presupuesto del curso que viene.