El Oviedo regresó esta mañana a los entrenamientos, centrado en preparar el partido ante el Eibar del domingo en una jornada que tuvo lugar tras la junta de accionistas de ayer. Luis Carrión, técnico azul, dirigió una sesión en la que repasó la táctica de cara al partido y no contó ni con Cazorla ni con Camarasa. Ambos estuvieron trabajando al margen con los lesionados. El entrenador no confirmó en la rueda de prensa si llegarán o no de cara al encuentro, pero en el club se da por segura la baja de Cazorla. Con Camarasa había más prudencia, pero visto que se ha perdido los últimos entrenamientos no parece que vaya a llegar.

La buena noticia de la sesión fue en cambio la vuelta con el grupo de Romario Ibarra, que sufría una lesión muscular. El extremo ecuatoriano se reincorporó con el resto de jugadores aunque está por ver si va o no convocado. El resto de jugadores disponibles estuvieron a las órdenes de Carrión. Luismi, en caso de que Camarasa no llegue a tiempo, sería el sustituto del valenciano. "La semana ha ido bien, hemos trabajado bien. Con la gente que tiene molestias tenemos que valorar. Cazorla va a mejor, tendremos que ver entre hoy y mañana como está. Si va bien entrará y si no esperaremos para la siguiente jornada", dijo Carrión esta mañana.