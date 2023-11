La directora comercial del Oviedo, Estela Díaz Caicoya, se ausentó de la junta de accionistas por un motivo de peso: representar al Oviedo en una cumbre de la Liga celebrada en Londres y exponer el modelo de negocio de la entidad. En la reunión participaron, además del Oviedo, el Betis y la Real Sociedad, que fueron los elegidos para explicar a "Daily Mirror", "The Athletic", "The Financial Times", "City AM", "Expansión Correspondent", SportsPro, SportCal e Inside World Football sus modelos de negocio, según trasladó el club. Además, la directora de Negocio y Operaciones participará en distintas visitas y masterclasses, "así como en la presencia del partido de la Women’s Super League entre el Chelsea y el Liverpool".