La "operación Latores" contiene la respiración: así está la situación de la ciudad deportiva del Oviedo

Un buen conocedor de los entresijos de la negociación define así lo que ha sucedido desde que hace nueve meses se puso aquella primera piedra en una finca de Latores. "Esto es como dos novios que se prometen y se van a casar. Celebra incluso una pre-boda, tienen reservado el banquete, todas las invitaciones están listas, el menú preparado y todo está perfectamente organizado. Pero pasan y pasan los meses y no acaban de celebrar la ceremonia, por lo que poco a poco aparece la desconfianza. Llega un momento en el que se hacen una pregunta: ¿Nos casamos o no nos casamos?".

Sirva este ejemplo para contextualizar el momento que vive el proyecto estrella de Pachuca en el Oviedo, que no es otro que la construcción de una gran ciudad deportiva que potencie el crecimiento del club. Después de casi un año de negociaciones, papeleo, foto incluida con firma de preacuerdo en el Reconquista, diseño de los edificios concluidos y acuerdo cerrado en los costes, el Oviedo enfrió la operación Latores para sorpresa de los accionistas del club.

El presidente dijo que no se podía dar por definitivo que el recinto fuese a construirse ahí, aunque luego matizó que Latores era su opción principal. En cualquier caso, manifestó una duda en alto. ¿Prudencia o un aviso a navegantes? Su reflexión causó un revuelo interno en todos los estamentos implicados: en el Ayuntamiento, que debe tramitar los pertinentes permisos urbanísticos; y en Herce, que es la empresa propietaria de los terrenos y también la constructora de las obras. Un día después de la junta, ya en frío, las tres partes trasladan calma, pero la desconfianza se palpa entre bambalinas.

La postura del Oviedo es que el club necesita más garantías sobre los plazos urbanísticos antes de la firma definitiva del contrato con Herce y hacer el primer pago –tres millones de euros mediante los fondos CVC–, paso ineludible para poder empezar toda la tramitación y las posteriores obras. La entidad azul teme que la tarea se eternice y quiere que contar con la seguridad de que en un periodo relativamente corto de tiempo los trabajos estarán en marcha. De hecho, por ese temor, el Oviedo intentó incluir una cláusula por la cual se le devolvería el primer pago en el caso de que el comienzo de las obras se prolongase más allá de un año.

Viraje desde México

La posición del club, marcada desde México por Jesús Martínez, que sigue al dedillo la operación, apunta en cualquier caso a un viraje. El Oviedo tenía previsto dar más detalles en la junta sobre el proyecto de la ciudad deportiva. Incluso había alguna infografía a mostrar que se quedó en el tintero. Finalmente, se decidió esperar, escudándose la entidad en que todavía no hay firma con la constructora y por tanto no se puede dar nada por cerrado pese a todos los pasos dados anteriormente.

La postura de Herce, la empresa del soriano Paco Rubio, es de, como mínimo, cierta incredulidad con los últimos acontecimientos alrededor del Oviedo. La compañía lleva tiempo haciendo trabajo previo con los técnicos del Ayuntamiento de cara a la tramitación urbanística, pero sostiene que no puede avanzar más teniendo en cuenta que no se ha firmado el acuerdo final. Es decir: para Herce la pelota está en el tejado del Oviedo. De ellos, de los directivos azules, dicen, depende si el proyecto muere en la orilla o llega a puerto. Todo está pactado, aunque falta lo más importante: el primer pago y la firma. La posición de los sorianos es meridiana: no moverán un dedo más sin que lo anterior tenga lugar.

Para Herce, además, lo que ha pasado es inesperado, siendo la compañía una empresa tradicional, acostumbrada a trabajar con otros tiempos. Tras lo sucedido en la junta, ambas partes intercambiaron llamadas y mensajes en los que el club trasladó calma. La semana que viene, si nada se tuerce, tendrá lugar una reunión que debería ser la definitiva en una o en otra dirección.

La última pata de la mesa es el Ayuntamiento, que confía en que todo se arregle. No obstante, de puertas para adentro, en el consistorio sorprendieron mucho las palabras del presidente sobre la ciudad deportiva. En el Ayuntamiento hay una clara voluntad política por el proyecto de Latores. En el consistorio llevan meses trabajando con Herce para facilitar la posterior tramitación urbanística, pero ahora esperan el paso definitivo del Oviedo. En el Ayuntamiento calculan que una vez que el proyecto esté listo los trámites necesarios antes de construir se prolongarían entre 10 y 12 meses.

El ambiente, pues, es de calma, pendientes todos de la dirección que marque Jesús Martínez en México. El temor en todo caso es que todo se rompa y el Oviedo explore incluso otras opciones, empezando de cero. "Teníamos otras opciones en su momento, siempre hay opciones... Latores es nuestra prioridad, pero opciones tenemos", dijo Martín Peláez. Horas y días clave para la ciudad deportiva.