El técnico del Oviedo, Luis Carrión, valoró la victoria de su equipo al Eibar (2-1) tras una gran remontada en la segunda parte. Estas fueron las palabras del técnico oviedista.

Análisis

"Estuvimos muy tímidos en la primera parte y en la segunda fuimos capaces de darle la vuelta en una buena segunda parte. Al descanso les dije lo que pasó en el campo. Si queremos ser tímidos y protegernos atrás nos iremos 0-1 al descanso. Nosotros somos un equipo que arriesga, no pasa nada. Eso les he dicho"

El penalti

"Como tenemos tablets en el banquillo y nos lo han dicho pronto. Estuvimos esperando a que tomasen la decisión".

Colombatto

"Le he visto muy bien, es un jugador con alma, además de todo el talento que tiene. Tiene muy claro lo que quiere en su vida deportiva. Ha hecho un gran partido en la primera parte.Yo creo que no tiene nada, ha sido cansancio".

Bastón

"Muy buen partido, dando salida. En la segunda parte estuvo involucrado. Estoy muy contento con su partido. Me ha dado un abrazo, no pasa nada. Es un líder y lo está siendo. Me he puesto contento con que meta porque lleva trabajando tiempo y le hemos generado poco".

Punto de inflexión

"Si perdemos en Miranda...Hay que hacer las cosas bien y llevamos tiempo haciéndolas. Esto se trata de seguir y seguir, de hacer un buen partido. Voy a ser recto. Ni cuando ganemos pensaré que hicimos todo ni cuando perdemos me vendré abajo".