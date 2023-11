Al Cova se le hace muy largo: crónica de la derrota ante el Coruxo

El Covadonga no fue al campo de O Vao de visita y, de hecho, las cosas comenzaron muy bien para los de Oviedo que, a lo dos minutos de juego, en un balón a la espalda de los centrales del Coruxo, Herero es derribado claramente. El colegiado del encuentro no dudó en señalar el punto de penalti y Menéndez fue el encargado de lanzar la pena máxima adelantando a los ovetenses en el marcador. El Covadonga, con esta ventaja, ajustó la marca individual sobre los jugadores vigueses, adelantando las líneas para que no llegaran a las inmediaciones de la portería defendida por Bussmann.

El Coruxo tenía el control del balón y era dueño de la medular, pero no conseguía meter balones en profundidad para que sus hombres más adelantados, Davo y Teles, tuvieran superioridad y recortaran diferencias. Evidentemente, el partido no estaba siendo vistoso, ya que el Covadonga buscaba defender su renta y solo arriesgaba cuando veía clara una contra con superioridad numérica. Pero la presión de los jugadores del Coruxo comenzaba a ser demasiado intensa, con ocasiones para Davo y Pitu que, por fortuna para el equipo de Oviedo, no aprovecharon. Sin embargo, a la media hora de juego, un balón al segundo palo lo toca Teles haciendo inútil la estirada de Bussmann para evitar el tanto de la igualada. Un jarro de agua fría, ya que el Covadonga había hecho hasta entonces un buen trabajo defensivo. Y en la segunda parte, en el segundo acercamiento del Coruxo, el balón le llega a Davo, que hace el segundo para los locales. El Coruxo le había dado la vuelta al marcador ante un Covadonga y a partir de ese instante comenzó otro encuentro totalmente diferente. El Covadonga, como no podía ser de otra manera, abrió más sus líneas para buscar el empate y el Coruxo los esperó con la línea defensiva un tanto adelantada, presionando su salida de balón para que tuvieran más complicaciones. Algo parecido a lo que hacían los asturianos al principio. El paso de los minutos beneficiaba a un Coruxo que buscaba sumar su tercera victoria consecutiva. El Covadonga se quedó finalmente sin sumar y sigue en la última posición. "En el primer tiempo estuvimos muy bien" Manolo Simón, entrenador del Covadonga, lamentó las ocasiones desperdiciadas en un primer acto en el que su equipo estuvo "muy bien" y solo se pudo ir con el empate a 1 en el marcador: "En el primer tiempo estuvimos muy bien, con varias ocasiones para irnos al descanso con ventaja, pero fallamos", señalaba el de Oviedo. Tras el descanso, las cosas se vieron condicionadas por el segundo tanto del Coruxo: "En el segundo tiempo, nada más comenzar, nos marcaron el segundo gol y a partir de ese momento el equipo dudó un poco". Si bien, Manolo Simón aseguró que tuvieron opciones: "Tuvimos nuestra opción al final con ese penalti que no nos pitó no sé por qué para tener el 2-2 y al final no pudimos llevarnos nada".