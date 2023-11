Un flechazo en el Tartiere: la historia de amor de dos jóvenes que se conocieron (y quedan) gracias al Oviedo

Lo de Sofía Martínez (Oviedo, 2004) y Víctor Fanjul (Oviedo, 2002) es lo más parecido a un cuento de hadas (azul) que bien podría estar escrito por un guionista con la camiseta del Oviedo. Lo suyo fue un flechazo en toda regla, con el Tartiere como escenario y el equipo de sus amores de nexo de unión en una historia en la que el balón fue lo de menos. Víctor y Sofía, dos jóvenes oviedistas de 19 y 20 años que como tantos otros estudian fuera y sufren con el equipo a la distancia, no sabían que en la última fiesta del aniversario del equipo azul conocerían al que definen sin duda alguno como "su media naranja".

Ella lo cuenta así: "Estudio en Madrid y aquel día estaba muy ilusionada por acudir a la fiesta del aniversario. Quedé con un amigo y me presentó a su grupo, no conocía a nadie y acabé hablando con el que hoy es mi novio. Teníamos muchas cosas en común, pero sobre todo nuestra pasión por el deporte y por el Oviedo".

Él da su versión: "La vi y desde el principio me llamó la atención y no solo por lo guapa que la veía, también porque teníamos muchas cosas en común: el Oviedo, la pasión por Fernando Alonso y el deporte". Aquel día, 1 de abril de 2023, se prendió la mecha pese a los obstáculos. Víctor estudia Fisioterapia en Ponferrada y Sofía Ciencias del Deporte en Madrid. Por eso el Oviedo empezó a ser una excusa. "Utilizábamos los partidos para quedar, para nosotros no hay nada mejor que celebrar un gol juntos. Aquel día ante el Eibar marcó un antes y un después en nuestras vidas", explica ella. "Yo pensé que ya no la volvería a ver más salvo que ocurriese algo extraño". No fue así. "Seguimos hablando por redes sociales y cuando acabó la temporada teníamos exámenes y no podíamos quedar, pero buscamos momentos, como el Martes de Campo, para poder vernos. Decidimos iniciar una relación a distancia", prosigue.

Sofía y Víctor posan sonrientes con la camiseta del Oviedo y sienten que en cierto modo hoy cierran un círculo, porque esta tarde estarán animando al equipo ante el Eibar, como en el día en el que se conocieron. "Nos hace mucha ilusión haber conocido a la persona que creemos es nuestra media naranja, pero sobre todo nos llena de felicidad que pueda estar tan ligada a un sentimiento tan puro como el que tenemos hacia el Real Oviedo", coinciden los dos. Son felices, comieron perdices, y más si ganan al Eibar.

La pareja, hoy en el twitch del club

Sofía y Víctor, pareja ilustre del oviedismo, serán los protagonistas esta mañana en la previa del partido ante el Eibar (16.15 horas), ya que han sido invitados por el club para contar su experiencia en el canal oficial de twitch azul. Ambos estarán antes en el Tartiere y serán entrevistados junto con Mario Hernández, lateral del Oviedo que se recupera de una grave lesión de rodilla que sufrió a principios de temporada.