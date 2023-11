El Oviedo se gana el derecho a soñar: gran victoria ante el Eibar

Fue ante el Eibar, señor equipo, cuando el Oviedo demostró que aún tiene cosas que decir en el campeonato. Por el nivel del rival, por el guion que exigió remontar y, sobre todo, por una segunda parte magnífica de los de Carrión. Valiente el equipo, más directo que de costumbre, jugando estupendamente bien. Cuando Colombatto cerró la remontada con un penalti cerca del 90, el grito de gol, además de la alegría lógica por lo cerca que estaba el triunfo, era de justicia. Justicia por lo que se había visto en una segunda parte, perfecta de los azules, que enseña un camino.

Real Oviedo

Leo Román (1); Lucas (2), Costas (2), Calvo (1), Bretones (2); Luismi (2), Colombatto (3); Paulino (1), Seoane (1), Viti (2); Bastón (2).

Cambios: Moyano (1) por Paulino, min. 75. Alemao (1) por Bastón y Masca (1) por Lucas, min. 82. Jimmy (s.c.) por Colombatto y Sesé (s.c.) por Viti, min. 92.





Eibar

Luca Zidane (1); Corpas (1), Berrocal (1), Arbilla (1), Cristian (1); Sergio (1), Matheus (1); Aketxe (1), Mario Soriano (1), Stoichkov (1); Jon Bautista (1).

Cambios: Rahmani (1) por Mario Soriano, min. 67. Konrad (1) por Aketxe y Vencedor (1) por Stoichkov, min. 77.

Goles: 0-1, min. 42: Bautista. 1-1, min. 48: Bastón. 2-1: Colombatto (penalti), min. 89. Árbitro: González Francés (comité canario). Amonestó a los locales Luismi, Costas y Calvo y a los visitantes Corpas, Berrocal y Matheus. Carlos Tartiere: 15.875 espectadores.

Tenía razón Carrión es lo que el Eibar saldría al campo con una actitud bien diferente al Cartagena. Fue Exteberría valiente, como suele hacerlo, y los suyos salieron a morder desde el primer minuto. A los 3 minutos ya había lanzado un par de córners sobre el área de Román, salvado uno de ellos al límite por Luismi.

Se repuso el Oviedo con la pelota, tratando de recoger confianza con una sucesión de pases sin daño aparente para el área armera pero al menos evitando que el Eibar combinara en la zona de tres cuartos. Es como si a la inseguridad del agrio empate ante el Cartagena se hubiera sumado un Eibar dispuesto a ahondar en la herida.

El Oviedo despertó con la zurda de Colombatto. Un centro cerrado sin rematador sirvió para, al menos, cambiar la peligrosa dinámica con la que había nacido el choque. Ahí pareció despertar el Oviedo, que tendió a atacar en su flanco izquierdo, con Viti metido por dentro y dándole el carril a Bretones. Lástima que al zurdo le faltó algo de tacto en sus incursiones.

El Eibar, en todo caso, cerraba con eficacia. Un centro raso del lateral fue la siguiente aproximación de los azules antes de la más clara para los locales. Un córner en corto le dio opción a Colombatto de volver a reclamar el foco. La tocó con rosca y el balón se fue cerrando hasta chocar con el larguero de Luca Zidane, que agradeció al travesaño el cable en su errática salida.

No había muchas escenas de acción en el último tramo de la primera parte, ya que el partido había pasado a ser más táctico que vistoso, con los dos contendientes asegurando pases en vez de intentar algo diferente. Pero el Eibar encontró el premio en un chispazo, una acción acelerada que se salió de molde algo monótono que llevaba el encuentro. Aketxe salió de la tibia presión de Calvo y Bretones y sirvió, ya en el área, a Stoichkov, que recibió con una idea sencilla en la cabeza: centrar cuando antes. No llegó Costas a taparle y el servicio cayó en Bautista, con la lejana oposición de Lucas, que empujó a la red. Quizás demasiado premio para el Eibar, pero la jugada sí confirmaba que cuando la pelota transitaba cerca de los dominios de Leo Román, había la sensación de que podían pasar cosas. Algo que no sucedía con tanta claridad en el área contraria. Digamos que ambos equipos proponían algo similar, sin grandes diferencias en tres cuartos del campo, pero con la intuición de que el Eibar atacaba con armamento pesado y el Oviedo con balas de fogueo.

La cosa es que tras el descanso poco cambió. De primeras, claro. Los 3 minutos del regreso mostraron a un Eibar mucho más entonado y un Oviedo temeroso. Poco tiempo, pero pudo ser suficiente para alejar a los azules del partido. Pero Aketxe disparó blando y Leo atrapó desde el suelo.

Libró el Oviedo esa acción y respondió. Lo hizo con un martillo. Paulino se echó la contra a la espalda, Lucas la puso sin remataron, pero el ataque no se quedó ahí. Le dio continuidad Bretones, con otro servicio, este desde la izquierda. La pelota rebotó en un zaguero y salió un globo que Bastón agradeció cabeceando en forma de empate.

El tanto, minuto 48, espoleó tanto al equipo como a la gente. El Tartiere, visto que se podía hacer daño al hasta entonces impenetrable Eibar, pidió más. Casi se lo da Bastón, en una media vuelta genial en el área. Luca tocó con las yemas y el zurdazo del nueve rebotó contra el palo.

El Oviedo, definitivamente, se metió en el partido. El Eibar, consecuencia directa, sufrió como no se había visto hasta entonces. A los 68, Viti encontró a Colombatto en el área, pero al argentino le sobró un recorte, ya sobre Luca, para tratar de definir. Bretones le dio continuidad casi de inmediato, pero su servicio, algo pasado de revoluciones, se quedó sin rematador en el área.

Para entonces, Colombatto a había asumido el mando total del choque. Robaba cuando quería, forzaba las faltas que le interesaba, repartía con criterio y se dejaba ver cerca del área armera. Cuando el Tartiere se convirtió en caldera, el argentino se vio en salsa. Feliz entre tantos decibelios.

El premio llegó casi al final, muy merecido con los méritos azules. Costas cazó un rechace y un defensa armero le golpeó en la pierna. El colegiado señaló falta en la frontal y el VAR reubicó la sanción del área. Penalti. Colombatto, que llevaba cojo unos minutos, definió para cerrar un 2-1 que ensalza los mejores 45 minutos, los segundos del partido, de la era Carrión. Este Oviedo se gana el derecho a soñar.