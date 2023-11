Cedillo, mucho más que un consejero del Oviedo: así es un hombre clave (y desconocido) del club

Cuando Pedro Cedillo (Papantla, Veracruz, México, 1957) tenía 8 años jugaba al fútbol en la calle en Ciudad de México aprovechando las vacaciones de verano. Recuerda un día que empezó como otro cualquiera y sin saberlo sería determinante en su vida. "Bajó un chavo (un joven) muy gritón y se puso a jugar con nosotros. Me dijo: ‘Yo soy de Papantla’. Le contesté: ‘Pues yo soy de ahí y nunca te vi’".

Aquella fue la primera charla de dos futuros socios que se reencontrarían años después y afrontarían cientos de aventuras con el balón de por medio. El niño gritón del que habla Cedillo era Jesús Martínez, dueño del Oviedo. Martínez y Cedillo pasaron de jugar juntos en la calle a comprar varios equipos de fútbol. El más reciente, el Oviedo, del que Cedillo es además consejero, aunque en realidad es mucho más. Hombre de finanzas, persona pausada y buen conversador, es una persona clave en el conglomerado de Pachuca e inversionista del grupo. Traducido en un ejemplo práctico: puso dinero de su bolsillo para comprar el Oviedo.

Cedillo siempre ha estado en segundo plano y alejado del día a día de la gestión, compaginando su papel en Pachuca con una larga carrera en la banca mexicana, primero en el Banco Nacional de México y luego en el City Bank. Cedillo, ingeniero mecánico eléctrico, fue socio fundador del Grupo y es una de las personas que mejor conoce los secretos de un conglomerado que toma todas las decisiones en el Oviedo y por supuesto a Jesús Martínez, con el que además le unen lazos familiares: Cedillo está casado con la hermana del dueño azul. "Un día me dijo: ‘se vende el Pachuca y hay posibilidad de comprarlo, ¿te animas?’ Le dije: ‘déjame revisar los números’. Me respondió: ‘No, no me entendiste, tenemos que decirle al gobernador (propietario del club) si hacemos una propuesta de compra mañana a las 9 de la mañana’", recuerda Cedillo, en una charla con LA NUEVA ESPAÑA, antes de regresar a México tras estar varios días en la ciudad y acudir a la junta de accionistas.

"Lo que hicimos fue, literalmente, sacar una servilleta, hacer los números y plantearnos una pregunta. Si nos va bien, no sabremos lo bien que nos irá. Pero si nos va mal, ¿cuánto perdemos? Los dos dijimos: ‘vamos’", rememora. Aquello fue el nacimiento de un gigante con miles de empleados, cuatro equipos actualmente y el Oviedo como "prioridad", según repite Cedillo. El mexicano estuvo presente en todas las negociaciones importantes. Como cuando Pachuca se asoció con el Grupo Carso, que años después sería máximo accionista del Oviedo. "Fue interesante. A ellos les interesaba entrar en el fútbol y el acuerdo fue productivo, entraron en nuestros dos equipos, el Pachuca y el León. Carlos Slim es una persona sensata, muy de familia, con una mente brillante y una visión tremenda. Siempre hace las preguntas correctas. Fueron cinco años como socios muy exitosos, acabamos en buenos términos, tanto es así que somos socios ahora en el Oviedo", rememora.

"Cuando Arturo Elías entró en el club azul nos avisó para que fuésemos con él. Para nosotros no era el momento porque teníamos muchas cosas encima", explica.

Pero en el verano de 2022 todo cambió. "Entrar en el Oviedo siempre fue para nosotros una oportunidad, pero estábamos rebasados cuando se planteó en el pasado. No veíamos el momento. Pero Jesús me dijo un día que se daba la posibilidad de ir en sociedad con Carso. No dudé. Le dije: ‘Vamos’". Fue un sacrificio grande, para el grupo y en nuestras finanzas personales, pero sabíamos que era una buena decisión y que el Oviedo tiene una de las mejores aficiones de España. A los equipos y a los clubes los puedes conformar, pero la afición es la que es, y siempre estuvo ahí. Estoy muy orgulloso y satisfecho de poder estar aquí, para nosotros es la máxima prioridad desde el punto de vista empresarial, futbolístico y social. El reto es muy grande. Desde el punto de vista económico también, la creación de valor que podemos tener si ascendemos a Primera División es enorme. Estamos muy agradecidos a la afición y a todas las autoridades locales. La fórmula en el fútbol es ganar", finaliza Cedillo, más que un consejero.