Luis Carrión, técnico del Real Oviedo, analizó esta mañana la actualidad azul antes del duelo en Miranda ante el Mirandés de este domingo. Carrión confirmó que contará con Romario, que estaba lesionado, para este encuentro, pero que con Santi Cazorla habrá que esperar más. De hecho, a falta de parte médico, el técnico oviedista explicó la dolencia de Cazorla, que ha sido baja desde el encuentro ante el Zaragoza por unas molestias.

"Tuvo unas pequeñas molestias y no acaba de estar bien del todo. No es algo a largo plazo, si no llega para este domingo será para el que viene. Estoy encantado con los servicios médicos, también por la ayuda psicológica que dan", dijo el entrenador. "Esta semana recuperamos a casi todos y a ver que pasa con Santi de aquí a mañana. Estoy contento por ellos", recalcó.

Sobre el momento del equipo, Carrión aseguró que esperar una buena versión ante el Mirandés, pero que no se pone objetivos de puntos. "Nuestro objetivo es ir partido a partido y ganar todo lo que podamos. Queremos ganar al Mirandés, luego al Espanyol...Queremos hacerlo y nos vemos capacitados. Nosotros planteamos los partidos igual en casa que fuera. El domingo vamos a Miranda a hacer un buen partido y buscar portería contraria", indicó.

El entrenador se paró a analizar el buen momento de Costas y Calvo en la defensa, ( "los veía buenos y ahora los veo muy buenos. Llevaban tiempo defendiendo en bloque bajo y lo llevan muy bien"), pero también se detuvo en Lucas. "Le queda bastante para llegar a su nivel y quiero agradecerle públicamente su esfuerzo porque tiene molestias. El otro día se torció el tobillo y es otro y me pide el cambio, eso dice de su compromiso con el club", finalizó.