Santiago Colombatto, el jugador más en forma del Oviedo en lo que va de Liga, es "el futbolista más profesional que ha pasado por el club en muchos años", según dice gente que trata con él en el día a día del club. El argentino sigue una rutina germánica, estudia sus propios partidos, hace meditación y tiene una nutricionista propia. La dieta y el descanso son sagrados. Sin embargo, no fue siempre así. Colombatto sufrió en sus inicios precisamente por la falta de disciplina. "Con diez años me voy a Buenos Aires a vivir en una pensión con otros compañeros. Me fui sin familia y fue duro, pero era algo que quería hacer. Cuando vino la llamada de River le dije a mi papá que quería aprovechar la oportunidad e intentarlo. En la familia éramos hinchas de River, era como un sueño. Creo que a mis padres les costó más que a mí aquella decisión, pero aún así siempre me acompañaron en el camino", desveló en una entrevista concedida a la Cope.

"Me faltó mucha disciplina. La disciplina que tengo hoy en día es gracias a lo que me pasó esos años. Hice todo mal. Estaba en una edad jodida, solo en Buenos Aires. Imagínate un chico de 15 años en una ciudad tan grande, jugando en uno de los equipos más grandes de Argentina. Me encontré con muchas tentaciones: fiesta, mala conducta, ir a entrenar tarde, no hacer los ejercicios que me mandaban... rebelde. Vivía la vida así y para mí estaba bien, pero con 17 años mi 'vieja' se sentó frente a mí y me preguntó qué quería de mi vida. Me dijo que si quería vivir esa vida tenía que volver al pueblo a trabajar con mi padre. En ese momento me hizo un 'clic' la cabeza y empezó todo para mí. A los cuatro meses me fui a Italia a probar suerte y ahí empezó mi vida como futbolista profesional. Todo gracias a que me 'agarró' mi madre y me dio esa charla", indicó Colombatto, que además no descartó poder seguir más temporadas en el Oviedo.