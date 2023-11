Chema Aragón, el hombre que pudo ser director deportivo del Oviedo, al descubierto: "Siempre tendré palabras de agradecimiento por elegirme"

Chema Aragón (Valladolid, 1970) fue el director deportivo del Mirandés desde 2018 hasta la pasada temporada y se convirtió en uno de los directivos más reconocidos del panorama nacional por su apuesta por los jóvenes talentos. En el verano de 2022 estuvo cerca de convertirse en el director deportivo del Oviedo, aunque el Mirandés no le facilitó su salida. El curso pasado decidió no renovar con el equipo burgalés y se ha tomado un año sabático. Antes del duelo de mañana entre el Mirandés y el Oviedo, habla de fútbol con LA NUEVA ESPAÑA. Aragón, perfil atípico, empezó en el mundo de la comunicación como periodista deportivo y pronto dio el salto a los despachos.

–¿Qué hace un director deportivo de un club de fútbol?

–Ahora se utiliza mucho el termino 24/7, que es una modernidad, pero sirve para relatar lo que hacemos. Un director deportivo está siempre operativo. El día empieza en la ciudad deportiva con la previa del entrenamiento y todo lo que la pasa al primer equipo. Debes tener toda la información posible para actuar en consonancia. Yo repartía mi trabajo en dos: el de la ciudad deportiva y el de oficina con la secretaría técnica. Hay que estar al tanto de lo que hay, ver a la gente destacada, el equipo, lo que podamos necesitar…

–En el Mirandés crearon una marca propia, apostando por jóvenes talentos y cesiones, ¿cómo llegaron hasta ahí?

–Por creencia propia. Cuando fui entrenador ya apostaba por la gente joven y en el Mirandés tenía que intentar competir con el resto. En el apartado económico no puedes competir y tienes que ir por lo deportivo. Para ello, tienes que hacer que Miranda sea un atractivo para los jugadores. ¿Quizá por esa apuesta corríamos peligro de permanencia? Pues puede ser. Pero si realmente traíamos a la gente que queríamos, teníamos claro que iríamos bien.

–¿Qué era lo más difícil?

–Poco a poco fue siendo más fácil, porque creamos una marca. Al principio, más que convencer a los futbolistas, lo complicado era llegar a un acuerdo en la negociación, debido a los salarios altos.

–Han pasado muchos jugadores, dígame alguno.

–Ha habido muchísimos. Hugo Rama y Matheus, por ejemplo, fueron claves en el año del ascenso siendo sub-23. Puedo hablar de Sergio, el central del Leganés…Pero es que también hemos sido un trampolín para entrenadores. El mirandés es eso, un trampolín. Andoni Iraola, Borja Jiménez, José Alberto, Etxeberria…

–Ponga el foco en jugadores.

–Por ejemplo, hay que hablar de Merkelanz, que casi fue "pichichi". Ahora me acuerdo de Jon Guridi, que está en el Alavés y también creció con nosotros o Marcos André, que metió un golazo al Oviedo.

–¿Cómo lo captó?

–Él estaba en el Logroñés y le fuimos a ver varias veces. El Valladolid lo fichó en propiedad, lo querían ceder y nosotros estuvimos todo el verano detrás. Tuve que esperar un mes porque las condiciones eran altas. Tampoco me puedo olvidar de otros. Nicolas Jackson está metiendo goles en el Chelsea, Riquelme está jugando la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, Juanlu en el Sevilla y Víctor Gómez en el Braga.

–Esa es otra característica de su marca, los fichajes llegan tarde.

–Lo que tienes que tener claro es que para que la operación no se caiga tienes que estar de acuerdo con el jugador o con su club, porque si no se te puede caer y te quedas tirado. Está mal decirlo así, pero en un equipo como el Mirandés en la última semana de fichajes los jugadores piden menos. Eso lo aprendí en Guijuelo, porque podías hacer una plantilla al final a coste cero.

–¿Cómo elegía a los entrenadores?

–De seguirlos. A Borja Jiménez lo conocíamos de las inferiores del Valladolid y creíamos que era el adecuado. De Iraola alguien me habló bien y lo seguí cuando estaba en Chipre. Siempre hay que buscar un equilibrio enfocado a lo que quieres. José Alberto, por ejemplo, venía de entrenar en Mareo y Etxeberria de Lezama, por lo que tenían experiencia en tratar con jóvenes.

–¿Usted es más de números o de intuición?

–Nosotros, y hablo en plural, vemos los números, claro, pero en el mercado en el que trabajaba, en Segunda B, apenas había datos. Ahora no tiene nada que ver. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una reunión en LaLiga y nos dan muchísima información. La estadística siempre ha existido y yo creo en eso, pero hay una parte que no se cuenta y no todo son datos. A mí me gusta tomar la decisión y si me equivoco, hacerlo yo.

–¿Qué le transmite el Oviedo y sus fichajes?

–Está en un cambio de modelo muy importante en los últimos años. Del Cuco Ziganda pasaron a Bolo, volvieron a un modelo similar al anterior con Cervera y ahora con Carrión creo que poco a poco están acercándose a otra escena y a lo que quieren ser en realidad. En Zaragoza, por ejemplo, juegan juntos Colombatto y Cazorla, algo que bien podría ser impensable antes. Y además con Carrión casi no encajan goles. He estado pocas veces este curso en el Tartiere, pero veo a la gente ilusionada.

–¿Algún fichaje que le haya llamado la atención?

–Nosotros quisimos a Leo Román en el mercado de invierno, la pareja de centrales da un rendimiento muy alto y Colombatto y Seoane son dos futbolistas que te cambian el juego. Poco a poco el equipo está yendo a las expectativas que había a principio de temporada. Colombatto le da al equipo un salto de calidad importantísimo, pero también está Paulino, la velocidad de Viti, Camarasa…Yo creo que el Oviedo va a estar arriba, cerca del play-off. Hay muchos equipos y van quedando menos plazas. Lo va a pelear seguro.

–Estuvo a punto de firmar por el Oviedo, ¿cómo fue aquello?

–Sí, empezó con una llamada en verano. Me llamaron varios clubes y me entrevisté con el Oviedo. Al día siguiente me llamaron para decirme que era el elegido y a partir de ahí intentamos lo más difícil, que me liberase el Mirandés. En algún momento parecía que podía darse, pero no fue. Siempre tendré palabras de agradecimiento por escogerme y por esperar bastante tiempo por mí. No se pudo dar. Intenté cambiar el chip muy rápido porque si luego me frustraba el tiempo solo iba a correr en mi contra. Peleé la oportunidad en el momento y luego me puse manos a la obra.

–¿Qué opina de Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo?

–Roberto es ese perfil de personas que lo equipos necesitan, un tío de club y con capacidad de adaptación. Ha estado en todos los puestos del área deportiva y nunca se le ha escuchado una mala palabra. Ha sido capaz de adaptarse a todo. Eso le define como buen trabajador y como persona.