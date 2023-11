El Oviedo Vetusta sacó un ayer punto del estadio Juan Carlos Higuero ante la Arandina en un partido que tanto pudo ganar como pudo perder. El filial carbayón estrelló un balón en el travesaño a los tres minutos de juego que pudo cambiar el destino del partido. Después de adelantarse, la Arandina tuvo el 2-0 en un par de buenas ocasiones y tras el empate los asturianos tuvieron otra grandísima ocasión en el tiempo añadido. Al final, los ovetenses arañan un punto en casa de un rival directo, pero acumulan ya seis jornadas consecutivas sin ganar.

La salida al campo de los de Jaime Álvarez fue muy buena, pero duró escasos minutos. Muy bien plantados sobre el césped y ejerciendo una muy buena presión para robar el balón en campo contrario, a los tres minutos tuvieron una clarísima ocasión. Diego Menéndez robó un balón y se lo cedió a Omar Falah que se plantó ante Jara, pero estrelló el balón en el larguero. Pudo ser el 0-1 porque la ocasión fue clarísima. Esta jugada hizo reaccionar a la Arandina, y de qué manera, porque dos minutos después un remate a media altura de Frodo lo blocó con seguridad Marco. Poco después, Otu chutó desviado. A los 10 minutos Raly Cabral, tras varios quiebros, remató cuando ya se había plantado ante Marco, pero el balón se fue rozando el palo. Y dos minutos después Frodo chutó al palo y la jugada acabó con una mano de la zaga asturiana. La correspondiente pena máxima la transformó el propio Frodo.

Todo esto pasó en menos de un cuarto de hora. Empezaba un nuevo partido en el que el Vetusta tenía que recuperar la buena presión de los primeros cinco minutos si quería equilibrar el partido ante un rival muy necesitado. Sin embargo, en los minutos siguientes se jugó a lo que quiso la Arandina. El cuadro local mantuvo el dominio del juego con mayor posesión y jugando en campo contrario. De hecho, se mostraron ambiciosos y siguieron buscando el segundo gol ante un Vetusta que no reaccionó al tanto encajado. El filial carbayón no lograba tener el balón y, por lo tanto, no podía generar jugadas de peligro, peligro que sí creaba el rival porque pasada la media hora Kevin estuvo a punto de marcar al segundo en un centro chut que Marco tuvo que despejar con apuros a saque de esquina. En los últimos cinco minutos del primer acto se estiró algo el conjunto asturiano, pero sin lograr que el guardameta local tuviera que intervenir. La primera ocasión del segundo tiempo fue para los locales: un disparo de Haji desde la corona del área que se marchó ligeramente desviado a los tres minutos de la reanudación. No estaba a gusto el Vetusta en el campo, llegaba tarde a todos los balones y eso provocaba situaciones de peligro para la Arandina como un cabezazo de Frodo que no encontró portería por muy poco. Vista la inoperancia del equipo, Jaime Álvarez movió el banquillo y nada más saltar el césped Xavi Sola tuvo una buena ocasión, pero Jara evitó el gol desviando el balón con el pie.

El Vetusta aprovechó su momento para empatar a falta de diez minutos. Xavi Sola recibió tras un centro en el segundo palo y le cruzó el balón a Jara. 1-1. Los minutos finales fueron trepidantes y en el tiempo añadido el Vetusta tuvo una ocasión clarísima para llevarse la victoria. Tras varios rechaces y remates Pesca acabó sacando el balón bajo palos. Tras sufrir en muchos tramos de partido, el Vetusta pudo llevarse la victoria en el último suspiro de partido.

Jaime: "Pudimos llevarnos el partido"

"No entramos mal al partido, pero la Arandina nos apretó alto y estuvimos un poco aturdidos con el gol", explicó Jaime Álvarez, técnico del Vetusta. "Las sensaciones al descanso fueron buenas y el equipo me gustó mucho en la última media hora. Al final, tras el empate, tuvimos ocasiones muy claras para poder habernos llevado el partido, la sensación es agridulce", recalcó.