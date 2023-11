Luis Carrión, técnico del Oviedo, valoró la derrota del equipo azul ante el Mirandés (2-1) en la sala de prensa de Anduva. Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido

"En la primera parte nos faltó ruptura de nuestros extremos. No lo hemos hecho, teníamos el control pero sin demasiado peligro, con un par de centros. Ellos tampoco tuvieron mucho, salvo una buena acción en el gol. En la segunda parte estuvimos muy acelerados y espesos".

Cambio de Alemão

"Buscaba más presencia pero no salió bien, no por Alemão. Perdimos el centro del campo y el gol viene tras un centro, que es lo que buscábamos. Pero estábamos desestructurados, con dos puntas arriba y poca gente por dentro. Y sobre todo muy precipitados. No estábamos bien, conseguimos empatar y es lo que me fastidia, que nos metieron después".

Al equipo le faltó calma

"Nada más meter el gol tuvimos dos pérdidas. Tenía la sensación de que queríamos marcar el segundo muy rápido y hay que tener algo de calma. Es una pena el gol de rebote, pero no gestionamos bien esos minutos".

"Era complicado, porque ellos tenían un bloque bajo y salían a la contra. Estuvimos muy espesos, perdimos balón y por fuera no teníamos situaciones para encarar. Volvíamos hacia atrás. Buscábamos tener referencias arriba con Alemão, pero me fastidia lo que pasó después de nuestro gol".

"Hemos hecho las cosas bastante mal, alguna bien. Seguiremos trabajando. Era un día para sacar un punto jugando mal".

Paulino y Viti se retiraron molestos

"Paulino ha notado un punto en el gemelo, veremos a ver. Viti notó algo en el isquio pero no sabemos. A ver si no es nada y están disponibles para el viernes ante el Espanyol".