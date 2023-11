Carrión pide un paso adelante fuera de casa: previa y claves antes del partido del Oviedo

No es Luis Carrión un técnico que se marque faroles. Lo que dice de cara al exterior suele repetirlo dentro, aseguran quienes tratan con él en el día a día. Por eso no sorprende una de las claves de la semana azul, feliz tras el chute de moral que supuso la victoria ante el Eibar (2-1) con remontada incluida ante uno de los gallitos.

El técnico pidió esta semana en las charlas un paso más a sus jugadores que espera que se materialice esta tarde en Anduva (16.15 horas, Movistar), que lleva tres partidos sin conocer la victoria. Carrión considera fundamental un estirón fuera de casa y así lo ha hecho saber, porque el rendimiento azul lejos de Asturias explica en parte que el Oviedo no haya podido colarse arriba pese a la clara mejoría desde que el catalán cogió al equipo.

Con Carrión al frente, el conjunto azul solo ha ganado un duelo a domicilio en Liga, ante el Eldense (1-3) en el segundo partido del preparador. El resto, tres encuentros, han sido empates, con una característica común: el Oviedo no ha sido capaz de perforar la red rival. Tres salidas con cero goles en partidos en los que al Oviedo le ha costado crear ocasiones claras. Por ahí quiere Carrión que vaya el paso adelante ante el Mirandés, una máquina de encajar goles: 27, récord hasta ahora junto con el Villarreal B. Descontento por la versión en La Romareda, probablemente la peor de los últimos meses, los ensayos de Carrión esta semana han ido dirigidos a tener el balón y hacer daño por los extremos, donde previsiblemente estarán Paulino por la derecha y Viti por la izquierda. El otro punto a tener en cuenta es el inicio del partido, vistos los precedentes. El Cartagena amargó al Oviedo a los pocos minutos por un error de concentración y ante el Eibar el equipo tardó en encontrarse, aunque luego reaccionó. El Oviedo, pues, quiere mantener hoy su fenomenal racha global para no descolgarse de la zona de arriba en su –lenta– remontada. Si los azules no caen hoy, el Oviedo acumulará ya 10 partidos sin perder, algo impensable internamente cuando Carrión llegó a equipo y sustituyó a Cervera por la crisis de resultados. Por primera vez en este curso, la zona de la promoción está más cerca que la del descenso: cinco puntos contra seis.

El Oviedo, no obstante, huye de mandar mensajes al exterior hablando de play-off. Carrión dijo la semana pasada que ante Cartagena y Eibar el objetivo era hacer seis puntos de seis y esta semana el discurso ha ido por otro lado, poniendo el foco en el día a día y en cada partido. Pese a ello, el vestuario afronta el partido de esta tarde como una oportunidad de reafirmar que la versión ante el Eibar, de equipo grande que planta cara a los mejores, tiene continuidad, también fuera de casa. El Oviedo se prueba en Anduva.