La racha del Oviedo se detiene en Anduva: derrota 2-1

La sensación cuando Bastón anotó el empate casi al final es que el punto era más que bienvenido. Porque no se había visto la versión más lucida del Oviedo, denso con a pelota, sin soluciones ante una defensa rival bien plantada. Era un punto más que dulce. Pero no supo gestionar el equipo esa recompensa. O sí supo reaccionar el Mirandés. El caso es que los locales dieron el último golpe, un bofetón, ya sobre la bocina y dejaron a los azules sin ningún premio en su visita a Anduva, 2-1. Sin que el Mirandés fuera mucho mejor no se puede decir que el resultado fuera especialmente injusto. La derrota pone fin a nueve choques sin borrón.

2 Mirandés 1 Real Oviedo 0-1, min. 27: Martón. 1-1 min. 86: Bastón. 2-1, min. 89: Chaira. Mirandés Ramón Juan (1);

Rubén (1), Barcia (1), Pablo Ramón (1), Gómez (1);

Reina (2), Tachi (1);

Ilyas Chaira (2), Álvaro Sanz (1), Gabri Mtnez. (2);

Martón (1). Cambios Lachuer (1) por Álvaro Sanz, min. 72.

Tomeo (1) por Tachi, min. 79.

Carlos Martín (s.c.) por Gabri y Juan María (s.c.) por Martón, min. 87. Real Oviedo Leo Román (1);

Lucas (1), Costas (1), Calvo (1), Bretones (1);

Luismi (1), Colombatto (1);

Paulino (1), Seoane (1), Viti (1);

Bastón (1). Cambios Moyano (1) por Paulino, min. 53.

Alemão (1) por Bastón, min. 60.

Camarasa (1) por Luismi y Romario (1) por Viti, min. 71.



Árbitro: Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó a los locales Ilyas Chaira, Tachi y Martón y a los visitantes Costas, Bretones y Calvo. Anduva: ante unos 3.251 espectadores, con cerca de 500 oviedistas en la grada. Porque no fue el Oviedo inferior a su rival pero sí lo fue a otras versiones suyas. Con el balón, sí, pero con intenciones poco dañinas en el campo rival. El guion, tan repetitivo como inofensivo, se vio desde la misma salida. Quizás se temía el Oviedo una salida convencida de los locales y por eso apostaron los azules por mecer el partido con una sucesión de pases, parecía, sin más objetivo que tranquilizar el partido. La posesión con el único objetivo de evitar que la tenga el rival. Porque tocó y tocó el equipo de Carrión pero sin visitar el área rival. No parecía mala propuesta de primeras, si lo que se buscaba era desactivar la salida local, lo que pasa que faltó el siguiente paso, el que debía acelerar las cosas y mostrar más planos de los delanteros azules. Digamos que el Oviedo propuso de primeras jugar un partido de mínimos y el Mirandés aceptó las condiciones. Lo que pasa es que no sucedió nada de nada. Un centro de Bretones sin rematador y otro de Lucas, buen pase al espacio de Seoane, que la defensa expulsó como pudo, fue el pobre bagaje de los primeros 27 minutos. El choque se sacudió entonces con la peor noticia que le podía llegar al Oviedo: la primera vez que se estiró el Mirandés fue gol. Gabri Martíne descubrió una tierra inexplorada, la que se situaba más allá de la línea divisoria (hasta entonces el Mirandés solo había perseguido sombras azules en su campo) y optó por centrar al área, a ver qué pasaba. En un territorio en el que debían dominar los centrales carbayones se coló Martón para tocar con la punta lo suficiente para mandar la pelota a la red. El gol aturdió al Oviedo, que parecía incrédulo con lo que había pasado. Hasta el gol, no había visto camisetas rojas cerca de Leo Román. Tampoco cambió mucho el guion tras el tanto, aunque el Oviedo trató de buscar de forma más insistente el área enemiga. Lo hizo solo con centros desde los flancos, el recurso al que recurre cuando los rivales le cortan las vías de acceso. Ramón Juan regaló una opción que la defensa libró cerca de la línea y en la acción que le siguió Bastón lo intentó con un escorzo sin premio. Bretones y Viti fueron los siguiente en probar, ambos sin socio que rematara sus envíos. Hubo que esperar 40 minutos para ver cómo se las gastaba el meta local. Viti lanzó con escasa fe desde la frontal y Ramón Juan blocó, seguro, abajo. La última antes del descanso estuvo en la cabeza de Collombatto, pero el argentino no pudo darle dirección ni fuerza al centro de Luismi. Tras el refrigerio del descanso, el Mirandés salió con las ideas más claras que el Oviedo. Sabía que lo suyo era esperar, cerradito atrás, y tratar de dañar en alguna contra. Si había funcionado en el primer acto, por qué no ahora… El Oviedo siguió con el monopolio de la pelota, pero como antes sin colmillo. Moyano relevó a un renqueante Paulino y, poco después, Carrión agitó al equipo con Alemão en el verde, un segundo delantero, con la promesa de jugar más directo. Moyano lo intentó con recorte y disparo en el borde del área -despejó la zaga-, pero llegó más claro el Mirandés, que pudo hacer el segundo en un remate de Gabri que se paseó por el área pequeña. Pasó a dominar el Oviedo, más porque el Mirandés se lo permitió que por otra cosa, pero sin llegar de forma clara al área rival. Es como si todo funcionara en el inicio, salida aseada de la pelota, pero todo se nublara al cruza el centro del campo. El Oviedo nunca supo dónde meterle mano a su rival. Romario cedió atrás sin compañero a los 82 y los azules pidieron una mano en el área de los locales que el árbitro respondió con un “¡sigan!”. La continuación de esa jugada, quizás con el VAR diseccionando la jugada desde su sala, acabó con un centro al área y un mal despeje. Bastón, solo, oliendo donde podía caer la presa, metió el interior para empujar a la red. Ahí es cuando el choque se agitó. Es como si el Oviedo dudara, seguir percutiendo o guardar el punto. Pero lo cierto es que el Mirandés no le dio tiempo de pensar, porque sí reaccionó con brío. Sumó un par de centros al área y del segundo se aprovechó Chaira para anotar aprovechándose de un rebote. Cruel destino para el Oviedo que tiene muchas cosas que aprender de una cita en la que no estuvo fino.