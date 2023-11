El bisturí del Oviedo: ni fondo de armario ni dinamita arriba

Antes de nada, una obviedad en el siempre exagerado mundo del fútbol. Ni el Oviedo que hace una semana remontó ante el Eibar era un equipo de ascenso directo ni el de ayer que se estampó en Anduva ante el Mirandés (2-1) con todo merecimiento es de Primera Federación. Ni blanco, ni negro. Siempre hay matices, que son los que explican en parte la última versión de los azules, muy decepcionante por el fondo y por las formas, que corta una gran racha. Ayer no hubo ni buen juego y por momentos tampoco amor propio. Ni garra ni fútbol, vaya. Pero el diagnóstico del Oviedo, el motivo de que no salga de mitad de tabla pese a acumular nueve partidos sin caer, parece tener mucho que ver con dos factores. 1. La calidad y la presencia que hay en el centro –ayer ni eso– no se corresponde con la solvencia de los hombres de ataque. El Oviedo no muerde arriba. No es diferencial. Es un hecho que falta dinamita. De ahí las escasas cifras goleadoras. Para hacer gol, el equipo necesita un mundo. 2. El fondo de armario no se nota. Por poner en contexto: hace dos temporadas, cuando Ziganda se giraba y miraba hacia el banquillo por ahí andaban Montiel, Obeng, Pombo, Matheus... Cervera, el curso pasado, tenía a Moro, a Vallejo, Enrich... Hoy y ahora, lesiones mediante, no hay quién cambie los partidos, exceptuando el factor Cazorla. Con estos mimbres, de momento, en mitad de la tabla. A ver tras el invierno...

La enfermería, otra vez Una semana que parecía de alegría total por la recuperación de los lesionados acabó con un disgusto concentrado en los extremos. Primero Paulino, y más tarde Viti, los dos hombres de banda que son indiscutibles para Luis Carrión, se retiraron con dolencias y su estado preocupa mucho en el club. Ambos están pendientes de las pertinentes pruebas médicas para conocer si hay una posible rotura muscular, lo que sería una (doble) noticia nefasta que dejaría al ataque azul en cueros en este final de año. Paulino tuvo una pequeña rotura hace semanas tras el duelo ante el Albacete de la que ya se había recuperado. De confirmarse que sean baja las próximas semanas, las opciones de Carrión están bien claras. Moyano, suplente ayer, y Romario, que regresó tras un mes inactivo. No hay más hombres de banda en la plantilla del Oviedo. Se busca extremo en el mercado invernal. Bastón, a la chita callando Nadie se acordará del gol de Bastón ayer porque el Oviedo se fue de vacío, pero ahí está. Ya son cinco goles. "Pichichi" del equipo. A la chita callando, en su curso más difícil tras un verano convulso, Bastón sigue trabajando como una hormiguita y Alemão no ha podido demostrar que deba ser el titular. El "9" azul necesita que pasen cosas en el área, se vio hace una semana y se evidenció ayer. No es Bastón un nueve que vaya a generar, pero como la pille a tiempo... Ayer una que tuvo una que metió. Parece que seguirá en el once. Se espera más de algunos jugadores, pero no solo de Seoane Seoane, claramente en el foco por las expectativas creadas por su fichaje en verano, no es el único futbolista del Oviedo pendiente de dar un paso adelante. Sería injusto focalizar todos los males en él. Ayer fue un buen termómetro para los jugadores revulsivos. Alemão, al que se le ven cosas diferentes en El Requexón y tiene unas cualidades que a priori pueden venir bien al equipo, naufragó. Tampoco tuvo grandes opciones, pero se esperaba mucho más. No es el único. Camarasa es otro ejemplo. El valenciano, decisivo en el Tartiere cuando salió ante el Alcorcón, no encontró su sitio ayer. A la sombra de Colombatto esta campaña, el mediocentro es un ejemplo de la calidad que necesita el Oviedo como el comer para poder aspirar a algo más. Labor de Carrión es conjuntar todas las piezas que tiene. Veremos. Martón, del Cova al Mirandés Javier Martón, un interesante delantero que pertenece al Athletic Club y que ayer amargó al Oviedo anotando el primer gol en Anduva, conoce bien al equipo azul, al menos de oídas. Martón jugó hace no mucho en el Covadonga, cuando el humilde club ovetense ascendió a Segunda B. Con ellos anotó 9 tantos y ahora, con el Mirandés, lleva tres. El club burgalés tiene una característica propia que se evidencia con jugadores como Martón: sabe lo que quiere. Siempre hace el mismo tipo de mercado de fichajes, en un libro de estilo que comenzó Chema Aragón, que pudo ser azul, y que ahora parece que sigue adelante. El Mirandés es reconocible.