Mejoras a un estilo: análisis del club azul

La tarde, en términos generales, fue gris. No se vio al Oviedo que somete al rival con la pelota, ni si quiera se le acercó la versión que se vio en Anduva. Sí tuvo el balón, sí pareció jugarse a lo que los azules querían, pero en todo caso de una forma inofensiva. Como si el equipo quisiera desactivar al rival con la posesión pero sin intenciones de dañarle atrás. No fue el mejor día y la derrota corta la notable racha que le había acercado a la zona noble. Una derrota para aprender en la caseta.

La crítica de Carrión. No puso paños calientes el entrenador al resbalón en Miranda. Criticó el entrenador el juego de los suyos, "estuvimos descolocados y precipitados", y se abre el escenario perfecto para corregir errores y progresar, algo que igual no hubiera sucedido con un empate que tapara errores. El más destacado, que ya ha sucedido más veces, que el equipo sea más incisivo, que no tenga el balón de forma redundante. Se echó en falta en zona de tres cuartos cosas que se saltaran el guion, gente que improvisara.

Perder lo conquistado. Pero quizás lo que más le dolió a Carrión del domingo fue lo sucedido en los últimos minutos. El Oviedo se encontró con el empate como llovido del cielo, sin acumular demasiados méritos para ello. Pero el Mirandés dudó por primera vez en defensa y Bastón olió la presa. A los 86 minutos, el equipo se encontró con un punto que parecía un tesoro. Un premio que parecía definitivo.

Pero ahí se volvió a ver a un equipo desdibujado, mal parado, sometido por el Mirandés, mérito del rival, que reaccionó de forma inmediata colgando varios balones al área y tratando de encontrar el gol desde lejos. Así llegó el empate. Fue una jugada desgraciada, sí, pero a Carrión le preocupa lo que sucedió antes.

El Oviedo fue incapaz de cerrar el partido con un punto que le hubiera dejado un dulce regusto. Quizás esa necesidad de remontar puestos pesó para que el equipo se descompensara, pero tampoco el Oviedo se volcó arriba, sino que concedió vías de acceso al rival. Los azules murieron fieles a su estilo, pero con un desenlace de poco empaque, de escasa experiencia. Un candidato al ascenso, si el Oviedo lo quiere ser, no puede desperdiciar un jugoso punto en una mala tarde.

El paso adelante pendiente. Hay futbolistas a los que se aún se les espera. Jaime Seoane, que tarda en encontrarle el punto a la competición, completó unos primeros minutos notables, los de dominio del Oviedo para desaparecer después. Tampoco se vio la mejor versión de los Paulino, Bretones e incluso Colombatto, capitales en otras jornadas. Y la segunda unidad naufragó.

A Alemão se le nota especialmente acelerado, impreciso y sin opciones en el área. Moyano crea expectativas en cada balón que recibe para luego acabar en una jugada intrascendente.

El día que falló el colectivo, tampoco aparecieron las individualidades, que suele ser el síntoma favorito de las plantillas que pelean por las metas más ambiciosas. También ahí, en la mejora de algunas piezas, tiene Carrión trabajo por hacer.