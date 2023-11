El futuro de la ciudad deportiva: así fue la discreta visita de Paco Rubio

Paco Rubio, presidente del Grupo Herce y constructor de la futura ciudad deportiva del Oviedo, que se negocia que se levante en Latores, estuvo ayer en la capital asturiana visitando los Altos de Montecerrao, un edificio de viviendas construido por su compañía a muy pocos metros de donde debería levantarse el futuro recinto azul. La estancia del empresario soriano en la ciudad fue discreta y rápida. Estaba previsto un encuentro entre Rubio, Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, y Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, aunque la cita no tuvo finalmente lugar por unos inesperados problemas de agenda del regidor local. Rubio aprovechó su visita para reunirse con su equipo de trabajo y ver de cerca el desenlace de estas obras, que consta de una promoción de 35 viviendas.

El soriano regresó a Soria por carretera después de comer en Oviedo. Lo llamativo de su visita es que la misma tuvo lugar después de conocerse el frenazo a la "operación Latores", cuando Martín Peláez, presidente del Oviedo, no dio por segura la construcción de la ciudad deportiva en esa zona después de varios meses de negociaciones y un anuncio oficial. Los contactos entre Herce y el Oviedo, no obstante, continúan a todos los niveles y ambas partes esperan llegar a buen puerto. Rubio no se reunió ayer con ningún directivo azul, pero el club carbayón insiste en que Latores es la prioridad y se percibe optimismo para desbloquear toda la situación.

El Oviedo y la compañía de Paco Rubio tienen todo hablado y acordado verbalmente, pero falta la firma del contrato de obra y el primer pago de la misma que debería abonar el club azul. El temor de la entidad, que fue lo que verbalizó Martín Peláez en la junta de accionistas, es que los permisos urbanísticos se eternicen y la obra se atasque. El Ayuntamiento, encargado de tramitar dichos permisos, estima que una vez que el Oviedo y Herce presenten el plan definitivo deberían esperar unos diez o doce meses antes de comenzar las obras.