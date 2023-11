Santi Cazorla tampoco estará mañana ante el Espanyol. El jugador bandera del proyecto esta temporada del Oviedo sigue con problemas en el sóleo y el club ha preferido seguir dándole descanso. Se ha caído de una lista que cuenta con 8 bajas: además de Cazorla, no están disponibles los lesionados Tarín, Mario Hernández, Álex Millán, Romario Ibarra, Viti, Paulino y el sancionado Dani Calvo.

La idea inicial era que Cazorla se hubiera ido incorporando al grupo esta semana, tal y como reconoció antes del choque ante el Mirandés Luis Carrión. Sin embargo, la evolución no ha sido tan positiva como se imaginaban y ahora ya no se habla de plazos tan cortos. Incluso Carrión no se atreve a hablar de un tiempo concreto. Así se expresó esta mañana en la sala de prensa de El Requexón: ““Empezó a hacer algo en el campo la semana pasada y quería que estuviera para esta semana. Pero no le ha mejorado mucho, y ahora esperaremos para cuando vuelva esté bien. No es grave, pero esperaremos a que evolucione, en una, dos semanas o tres semanas estará con el equipo”.

El propio club azul expuso la situación del canterano ayer en un comunicado: “En lo referente a Santi Cazorla, las molestias en el sóleo que arrastraba no han evolucionado como inicialmente se esperaba. Por este motivo el proceso se alarga más de lo previsto y el jugador se mantiene pendiente de evolución”.