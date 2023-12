Luis Carrión mostró su satisfacción por un triunfo, el conquistado ante el Espanyol, que devuelve la sonrisa al rostro de los azules. El Oviedo hizo un partidazo y se quedó de forma justa con los tres puntos. Así lo vio el técnico.

La lectura del partido.

“Desde el minuto 1 salimos a tener nuestra seña de identidad, hemos arriesgado y todos los centrales que han jugado han estado bien. El Oviedo ha tenido personalidad. Me ha gustado mucho”.

Victoria con lesiones.

“Hay que tener confianza en la gente con menos minutos, sabía que íbamos a hacer un buen partido. No vemos excusas. Estoy muy contento por los chicos”.

“A mí no me gusta que se lesiones, porque es una pena por ellos, pero cuando yo jugaba si el entrenador se quejaba por las bajas no me gustaba. Yo les veo entrenar, a Pomares por ejemplo, y sé que si juega va a estar bien. Masca y Jimmy, igual. No puedo tener desconfianza en esos futbolistas. Es de verdad la confianza, no por decir”.

Oier Luengo.

“Estuvo muy bien, a gran nivel. En todas las fases, con balón y sin él, empujando al equipo fuera. Partidazo”.

Masca.

“Todos hemos hecho un partidazo, pero él más. He sentido que he sido un poco injutos, he pensado que tenía que sacarlo antes. Y él ha seguido trabajando. A lo mejor decimos que hay jugadores que han hecho un garn año y depende de la lesión de un compañero.

Luismi y Costas.

“Parece que les ha pegado a los dos. Se han dejado todo por el equipo, es de agradecer. Mañana veremos cómo están”.

Halagos de Ramis.

“Es un gran entrenador y le suele ir bien, es de valorar que diga eso”.