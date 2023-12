El Oviedo avanza en Alta Velocidad: partidazo y triunfo ante el Espanyol (2-0)

Tocado en el orgullo por la última derrota y con la plantilla cubierta por tiritas, el Oviedo se vio en la encrucijada de qué vía tomar. De seguir una irregular marcha, ritmo atascado y olvidarse de metas más ambiciosas o tomar la variante, el túnel que hace de atajo, y que lleva al destino más apetecible. Sostenido por un juego magnífico y un esfuerzo colosal, el Oviedo decidió subirse a la Alta Velocidad y con un justo 2-0 derrotar al Espanyol y coger impulso. Hay candidato para las cosas más serias.

Donde algunos ven crisis, en forma de lesiones esta, Carrión y sus chicos ven oportunidades. Solo así se explica el triunfo del Oviedo. Porque son solo tres puntos, sí; pero conviene situar las cosas, poner contexto. Llegaba el equipo con dudas por el último tropiezo y con la plantilla con 8 bajas (9 a los 40 minutos). Pero el Oviedo fue un excelente equipo, hizo un esfuerzo colosal y regresó a la senda de la victoria ante el rival de más enjundia de Segunda. Triunfo de los de saborear por su significado.

2 Real Oviedo 0 Espanyol 1-0, min. 31: Masca. 2-0, min. 90: Colombatto. Real Oviedo Román (2);

Lucas (2), Costas (2), Luengo (2), Bretones (3);

Luismi (3), Colombatto (3);

Masca (3), Seoane (2), Moyano (3);

Bastón (2). Cambios Jimmy (1) por Costas, min. 41.

Pomares (1) por Luismi, min. 77.

Alemao (1) por Bastón y Sesé (1) por Masca. Espanyol Pacheco (1);

Al Hilali (0), Calero (1), Cabrera (1), Oliván (1);

Puado (1), Gragera (0), Bare (0), Expósito (1);

Pere Milla (1), Braithwaite (1). Cambios Aguado (1) por Bare y Gil (1) por Al Hilali, min. 46.

Jofre (1) por Pere Milla, min. 68.

Sánchez (s.c) por Expósito y Balde (s.c.) por Gragera, min. 82. Árbitro: Quintero González (col. andaluz). Amarillas a los locales Luismi, Luengo, Seoane, Costas y Pomares y a los visitantes Al Hilali, Gragera, Braithwaite. Carlos Tartiere, ante 13.023 espectadores.

Quien pudiera pensar que las bajas condicionarían al Oviedo saldría pronto de dudas. Porque los azules jugaron sin complejos desde el primer latido. Buscando arriba al Espanyol, jugando por abajo, pero buscando la espalda a la defensa perica de vez en cuando. Una propuesta algo más directa que de costumbre, alejada del juego de posesión estéril, esas jugadas “de balonmano” que denunciaba Carrión en la previa. Muy efectiva en todo caso.

Bretones se instaló en la carril de aceleración para subir una y otra vez. Sin descanso. Siempre salió vencedor. Las alas, heridas por las lesiones, fueron ocupadas por Moyano y Masca, con la misión de buscar el balón por dentro, el primero, y el remate en el área, el segundo. Daba la sensación de ser un partido para los laterales. Y así fue.

Porque el Oviedo desarboló a su rival desde los flancos, con Lucas y, sobre todo, ya se ha dicho. Bretones. Moyano, no obstante, fue el primero en visitar el área enemiga. Su centro no encontró rematador. Habían pasado solo dos minutos.

Otro factor que dominó el Oviedo a su antojo fue el físico. Salieron los azules ganadores de cada balón dividido. De uno de ellos salió una oportunidad para Bastón, que busco con el interior el palo más alejado, quedándose a centímetros del grito de júbilo.

Más de los de azul. Centra Moyano y a Bastón le traba la defensa cuando se relamía para el gol. En pleno monólogo azul se intentó desperezar el Espanyol, decepcionante de primeras, pero el tiro de Braithwaite fue atrapado, no sin problemas, por Román.

El premio, merecido, llegó a la media hora. Y fue un señor gol. Primero, por los riesgos en la salida. Bretones y Colombatto construyeron una contra en el alambre. Donde otros solo veían riesgos a la salida, ellos vieron la oportunidad de tocar y correr. Bastón le dio continuidad a la acción con un toque sutil que dejó a Moyano con Gragera, a la carrera. El azul se impuso con un cambio de ritmo y centró, y ahí apareció Masca para cabecear a la red. El luso parece ausente de los partidos, pero tiene ese “algo”, del que ya habló en su día Cervera, que me hace estar siempre en los créditos.

El 1-0 no detuvo al Oviedo que siguió porfiando, sujetándose en cada aventura de Bretones. Pero en medio del partidazo, un temor y una mala noticia. Lo del miedo, al colegiado, un Quintero González con un lenguaje gestual que advertía de su nerviosismo. Algo que se encargó de confirmar su tendencia a sacar tarjetas como si fueran flyers a la entrada de una discoteca.

Lo de la mala noticia fue una (otra) lesión. Otra vez muscular. Otra vez de un jugador capital. Costas fue al suelo con Braitwaite y salió ma parado. Jimmy entró al campo para suplirle y Luismi pasó al centro de la zaga.

Precisamente el recién ingresado tuvo el segundo justo antes del descanso. Otra acción por la izquierda, una dejada de Masca y el chut duro a ras de suelo que se colaba en la meta de no ser por la ágil intervención de Pacheco. Al descanso, ovación cerrada para los de Carrión y abucheo unánime para el tarjetero colegiado.

Un error en la salida de Román, gajes de un oficio de riesgo, concedió al poco de reanudarse el choque una ocasión de oro al Espanyol, pero no se encontró rematador en el área azul. Ramis había retocado su equipo con un par de cambios y la actitud parecía ser muy distinta a la del primer acto.

Y aunque el Oviedo intentó estirarse con un par de notables acciones y un córner que tensó el ambiente en el área perica, el Espanyol tuvo la siguiente, pero esta vez emergió Luengo de apagafuegos.

Los sustos del Espanyol al espacio no amedrentaron a un Oviedo que parecía pleno de moral. Como si le hubieran inyectado autoestima tras la derrota de Anduva. Trató de crecer con el balón pero asustó a balón parado. Colombatto cerró un centro al cuarto de hora del segundo acto que no se entiende como no encontró rematador. La siguiente, también azul. Un robo de Colombatto (elegante hasta yendo al suelo), una progresión de Bretones (la enésima) y un cabezazo fuera por poco de Masca. Y siguió el Oviedo, sin mirar al marcador ni a los traumas con las lesiones. Moyano rozó el poste en otra jugada vertical. El mismo extremo firmó un gran recorte, ya cerca del 70, pero a Seoane le faltó una talla de pie para rematar su servicio.

Ahí se acabó el recurso al ataque azul, aunque nunca renunció a pelear la posesión, forma más efectiva de coger aire. El Espanyol quiso pero apenas inquietó a Román. Dio la sensación de que había renunciado hace tiempo. El final, sin sobresaltos, se volvió más dulce con el último chispazo. De sombrerazo. Moyano se enredó en el área perica, el balón quedó suelto y Colombatto conectó un zurdazo que se fue al fondo de la red y levantó, otra vez, al público del Tartiere.