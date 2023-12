Masca, un gol cada 100 minutos

Álvaro Cervera, que fue el hombre que apostó por él, describió la esencia de Masca en pocas palabras. "Tiene algo. Yo creo que este chico va a dar un pelotazo en algún momento", comentó al final de la temporada pasada, cuando se debatía en el club sobre su continuidad o no. Al final, pesó la opinión del técnico y la apuesta de la dirección deportiva por un chico que había llegado casi de rebote. Ahora, el luso trata de aprovechar sus momentos, no muchos, para hacerse fuerte en el fútbol profesional. El viernes, ante una de las defensas más potentes de Segunda y en una posición que no es la suya, Masca firmó un partidazo coronado por un gol decisivo, el que abría la lata.

Ese "algo" del que hablaba Cervera parece tener que ver mucho con sus habilidades de cara a gol. Masca estrenó el viernes su cuenta anotadora en Liga, pero no en la temporada. Ya en la Copa, titular también en uno de los costados del ataque, había respondido a la confianza del entrenador con un doblete. En una temporada que no estaba siendo sencilla en lo personal (se lesionó al comienzo de curso y luego, con el cambio de entrenador, le ha costado entrar en los planes) luce unos números ofensivos más que buenos: 305 minutos disputados y 3 goles, entre la Liga y la Copa. Lo que significa que celebra un tanto cada 102 minutos, un registro excelente para cualquier delantero. "Cervera fue la persona más importante para que yo me quedara en el Oviedo. Cambiamos de entrenador y entramos en una buena dinámica y te toca trabajar y esperar por tu oportunidad, es normal", explicó el ariete ayer en El Requexón, en la primera sesión post-victoria y que ya centra la atención en el duelo copero del martes ante el Castellón. Para Masca, el triunfo frente al Espanyol fue "el día perfecto porque fue con victoria y gol. Dominamos el partido desde el principio y hasta el final. Marcamos y lo normal es bajar a defender pero seguimos presionando alto y yendo a por el segundo gol. Nos salió todo muy bien". Al final del choque, Carrión destacó a Masca entre sus futbolistas a la vez que lanzaba un mensaje al delantero. "Todos han hecho un partidazo, pero Masca más. Alguna vez he sentido que he sido un poco injusto, he pensado que tenía que haberlo sacado antes al campo. Y él ha seguido trabajando", expresó Carrión. Ayer le respondió el luso en la sala de prensa: "Es bueno escuchar lo que dice el míster porque el que me conoce sabe que siempre soy de los primeros en llegar y de los últimos en irme. Porque es el trabajo lo que me hará llegar más lejos. Esas palabras son la señal de que estoy trabajando bien", concluyó el futbolista.