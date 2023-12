El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, analizó hoy en El Requexón la actualidad azul antes del último entrenamiento previo al partido de Copa ante el Castellón, de Primera RFEF, mañana a domicilio. El técnico se mostró muy satisfecho por la imagen de su equipo en la victoria al Espanyol y siguió con su política de no poner excusas por las numerosas bajas del Oviedo, un total de 9, entre los que hay que contar a jugadores tan importantes como Costas o Luismi. Estas fueron las declaraciones del técnico oviedista.

Las bajas

“No recuerdo si tuve alguna vez tantas bajas por lesión, pero vamos buscando soluciones y estamos preparados para encontrar soluciones en Castellón”

El buen momento del equipo

“Intento que el grupo tenga confianza. Cuando digo que las bajas no me preocupan lo digo de verdad, porque tengo confianza en los jugadores. Ante el Espanyol se demostró, si tenemos personalidad y sabemos lo que hacemos podemos ganar a cualquiera. No queremos relajarnos, estamos haciendo las cosas bien y el otro día fue un ejemplo de que podemos ganar a cualquiera”.

El Castellón y la importancia de la Copa

“El Castellón es un equipo que juega muy bien y tiene los puntos que tiene de forma merecida. Nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar, queremos pasar de ronda”.

“Es un rival que no va a cambiar mucho, es muy ofensivo con buena gente arriba. Su plantilla es amplia, con jugadores diferentes, será un partido divertido y la gente lo va a disfrutar”.

“La Copa es prestigio y también poder jugar contra un Primera División en casa y ganarle. Es seguir una buena dinámica. El partido del martes es muy importante”.

“Planificaremos un tipo de presión para su tipo de salida, porque hacen cosas diferentes. Nosotros iremos arriba a presionarles y cuando tengamos balón hacer daño”.

Rotaciones

“No tengo mucha más opción y tampoco puedo utilizar muchos del filial por la norma que hay. Cualquier jugador de fútbol profesional puede aguantar este ritmo”.

“Cuando hay mala suerte o una baja de un jugador el que sale tiene que decir: estoy aquí. Mañana, en función del equipo que saquemos también habrá esas posibilidades. Estoy muy convencido”.

Leo Román no irá convocado para no exponerse a alineación indebida

“Es una norma un poco rara, el Granada recurrió porque no está muy claro. No queremos correr ningún riesgo y vendrá Marco. Creo que lo que dice el Granada tiene su parte de razón, pero no correremos riesgos”.

¿Hay explicación para tantas lesiones?

“Es sorprendente los datos que hay, ves todos los apoyos que hacen, es increíble. Intentamos buscar explicaciones. Viti, por ejemplo, hace todo y tuvo esa molestia. Buscamos mejorar, que no pase nada, pero que si pasa seguimos adelante y sin buscar culpables. ¿El terreno de juego? No sé. Uno se rompió en Pachuca, otro en Miranda y otro entrenando…”.