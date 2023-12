Sobrevivir hasta enero: Costas y Luismi apuntan a bajas hasta 2024

Al Oviedo le quedan cuatro citas para acabar el año, cuatro duelos que son señalados por el vestuario como decisivos para encarar la segunda vuelta con las mejores perspectivas. Y lo afrontará con la moral por las nubes pero con media plantilla en la camilla. David Costas y Luismi han sido los últimos en caer, en medio del esfuerzo titánico de los azules ante el Espanyol. Dos hombres más caídos que se perderán previsiblemente, lo que queda de año.

A los dos jugadores se le practicarán hoy las pruebas médicas pertinentes para conocer el alcance real de sus lesiones, pero las perspectivas no son optimistas. Especialmente en el caso de David Costas. La forma en la que cayó sobre el césped en una acción a ras de suelo sugiere que tiene una rotura de fibras importante. Podría perderse al menos mes y medio de competición, lo que no le permitiría pisar un terreno de juego hasta avanzado enero.

Con Luismi la previsión no es tan grave pero cualquier tipo de lesión muscular a estas alturas aconseja descanso y no arriesgar. Porque el Oviedo tiene ahora cuatro encuentros en 16 días y no volverá a jugar en la Liga hasta el 14 de enero, cuando reciba al Amorebieta en el Calos Tartiere en el primer choque de 2024.

Antes, restan curvas hasta consumir 2023. La sucesión de atractivos duelos echa a andar mañana con la Copa del Rey, competición en la que los azules visitan al Castellón, líder de su grupo en Primera Federación. El domingo, el foco regresa a la Liga, con otro choque con tirón, el que enfrente al Racing de Santander y a los de Carrión, en un duelo con claro color ofensivo si se ve las propuestas de ambos técnicos. La perspectiva es la de un duelo con picante.

El último encuentro en el Tartiere del año medirá a los azules con un Elche al alza que ayer volvió a ganar: se jugará el viernes 15 de diciembre. Y para cerrar el año, el 21 del último mes, medirá a Villarreal B y Oviedo en el campo del filial amarillo.

El parte de lesiones incluye en estos momentos a Rodri Tarín, Álex Millán, Mario Hernández, Romario Ibarra, Paulino de la Fuente, Santi Cazorla, Viti Rozada (este puede regresar ante el Racing) a los que se añadirán salvo gran noticia David Costas y Luimi. Al Oviedo le toca tirar de grupo y de carácter.